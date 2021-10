Bermejo sobre erradicación de cultivos ilegales de coca: “Hay que separar la paja del trigo”

El congresista de Perú Libre Guillermo Bermejo participó en la reunión que mantuvieron, este viernes 22 de octubre, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, y los representantes de la Confederación Nacional de los Productores Agrarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (Conpaccp). En dicho encuentro, se acordó el cese del bloqueo de la carretera Interoceánica y la instalación de una mesa multisectorial en Juliaca, el próximo jueves 28 de este mes.

“ La medida de fuerza se va a levantar y se inicia una mesa de diálogo el jueves de la próxima semana. (...) Ha sido una mañana muy positiva , es un buen mensaje para el país (que) a través del diálogo se pueden resolver las cosas, diálogo que no existía en este país y que creo nos tiene que alegrar porque eso fortalece la democracia”, declaró Bermejo, quien afirmó que su rol en la reunión fue de ser “interlocutor” de los integrantes de la Conpaccp.

El congresista del oficialismo también aseveró que la tarea del Gobierno de Pedro Castillo de erradicar los cultivos ilegales de hoja de coca “no se ha suspendido”, pero precisó que “hay que separar la paja del trigo”, en referencia a la producción destinada a fines lícitos.

“No se va a suspender la erradicación, no se ha suspendido. Creo que lo que sí debe haber y es un tema que los especialistas ya lo verán más adelante, (es que) hay que separar la paja del trigo. El pequeño agricultor no es narcotraficante . La erradicación tiene que ser eficiente, tiene que irse a las zonas donde efectivamente hay depredación de los bosques, de la Amazonía, donde hay cocaleros que no quieren empadronarse o dar la cara”, agregó.

Vásquez sobre erradicación de coca: “No es un tema que el Estado vaya a abandonar”

Luego de culminada la asamblea con los dirigentes cocaleros, la primera ministra Mirtha Vásquez ratificó que el compromiso del Gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo, es luchar contra el narcotráfico y erradicar los cultivos ilegales de hoja de coca.