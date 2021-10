Bermejo niega eventual salida del bloque docente de Perú Libre: “La bancada sigue unida”

El congresista de Perú Libre Guillermo Bermejo negó un enfrentamiento entre el sector de la bancada cercano al secretario general del partido de Gobierno, Vladimir Cerrón, y el bloque magisterial que respalda al presidente de la República, Pedro Castillo. En ese sentido, el legislador también desmintió que el grupo docente se vaya a separar de la agrupación parlamentaria, a pesar de que el último martes Alex Paredes indicó que dicho conjunto estaría dispuesto a conformar una nueva bancada si los dirigentes de la organización del lápiz los invitan a retirarse.

“ De eso se hablado mucho (separación del bloque docente de Perú Libre). Lo cierto es que la bancada sigue unida. Yo espero que el lunes lleguemos bien para el tema del voto de confianza . Yo tengo mucha esperanza”, manifestó Bermejo a TV Perú desde los exteriores de la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, donde participó en la reunión entre dirigentes cocaleros y la primera ministra Mirtha Vásquez.

En esa misma línea, el parlamentario del oficialismo instó a la representación nacional otorgar el voto del investidura al Consejo de Ministros que lidera Mirtha Vásquez debido a que “los gestos que ha dado este Gobierno son únicos”.

“Se pedían cambios, se han dado no uno, sino muchos cambios. Creo que ha demostrado el presidente Castillo que está por encima de las discusiones que siempre se quieren dar acerca de censura, vacancia y demás. Espero que la oposición sea lo suficientemente responsable de reconocer ese mérito del presidente , se dé el voto de confianza y ahora sí, de una vez por todas, permitan a los ministros trabajar por el bien del país”, agregó Bermejo Rojas.

Guillermo Bermejo: “No se va a suspender la erradicación”

Guillermo Bermejo señaló que participó como “interlocutor” de los representantes de la Confederación Nacional de los Productores Agrarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (Conpaccp) en el encuentro que entabló dicho gremio con la titular de la PCM, Mirtha Vásquez, en horas de la mañana.

“ La medida de fuerza (bloqueo de carretera Interoceánica) se va a levantar y se inicia una mesa de diálogo el jueves de la próxima semana. (...) Ha sido una mañana muy positiva, es un buen mensaje para el país (que) a través del diálogo se pueden resolver las cosas, diálogo que no existía en este país y que creo nos tiene que alegrar porque eso fortalece la democracia”, puntualizó el legislador.

En ese sentido, Bermejo aseveró que “no se va a suspender la erradicación” de los cultivos ilegales de hoja de coca, pero que “hay que separar la paja del trigo”.