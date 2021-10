Bellido niega vínculo con Arturo Cárdenas: “Desde que tengo uso de razón, no tengo amigos”

El congresista de Perú Libre Guido Bellido negó tener algún vínculo con el exsecretario nacional del partido de Gobierno, Arturo Cárdenas, quien está prófugo de la justicia desde el 6 de octubre. En dicho día, también se dictó orden de prisión preventiva a cuatro exfuncionarios de la gestión del secretario general de la agrupación oficialista, Vladimir Cerrón, en el Gobierno Regional de Junín, por conformar la presunta organización criminal Los Dinámicos del Centro.

“ Yo desde que tengo uso de razón no tengo amigos. Yo tengo relaciones de carácter académico, político, cultural. Él era y es dirigente del partido . Esa es la única relación que existe, no hay otra”, manifestó Bellido a la prensa.

En esa misma línea, el ex primer ministro aseguró desconocer el actual paradero de Arturo Cárdenas, quien según fuentes policiales habría escapado a Bolivia. “ No sé la verdad (dónde se encuentra). Mientras no tengamos cuestiones tan precisas, no hay que especular ”, agregó.

El ex titular de la PCM afirmó que no tiene contacto con Cárdenas, militante de Perú Libre, con quien coordinó la presunta entrega de dinero para los gastos de su campaña al Congreso y la recopilación de montos para cancelar la caución de 850.000 soles de Vladimir Cerrón.

“ Yo no hablo con él (Arturo Cárdenas). Mientras que he estado en PCM, no hablé con nadie vinculado casi al partido así que no estoy al tanto . No he tenido oportunidad de conversar”, expresó el parlamentario del oficialismo.

Voto de confianza

En relación al voto de investidura que solicitará Mirtha Vásquez este lunes 25 de octubre, Guido Bellido aseguró que la posición de Perú Libre aún no está definida, a pesar de que en semanas anteriores la dirigencia del partido, liderada por Vladimir Cerrón, difundió un mensaje en el que se exhorta a los congresistas a no dar la confianza al nuevo gabinete ministerial.