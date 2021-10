Álex Paredes sobre gabinete Vásquez: “Se le tiene que dar la confianza”

El legislador Álex Paredes, de Perú Libre, señaló que el Congreso de la República le tiene que dar el voto de confianza al gabinete ministerial presidido por Mirtha Vásquez. Sin embargo, informó que la bancada del lápiz aún no decide si votarán en bloque, ya sea a favor o en contra, o si lo dejarán a libertad de cada parlamentario.

“Se le tiene que dar la confianza (al gabinete Vásquez)”, expresó Paredes en declaraciones difundidas por Canal N. Luego agregó: “(Si se vota como bloque o se deja a la libertad de cada legislador), se va a dar a conocer después de la reunión que se tenga que dar de los 37 congresistas”.

Asimismo, precisó que “Perú Libre decide su voto la próxima semana”. No obstante, la agrupación tiene los tiempos ajustados, ya que la primera ministra, Mirtha Vásquez, y su gabinete se presentarán en el pleno del Congreso a solicitar la confianza el lunes 25 de octubre a las 11.00 a. m.

Por otro lado, Paredes cuestionó a la oposición. “El problema es cuando a la derecha, acostumbrada a mentir, le duele que Perú Libre quiera cumplir las ofertas electorales. ¿Para qué se hace campaña? ¿Para mentir? No se hace para mentir. Se hace para cumplir lo que se dice”, declaró.

“ Nosotros lo que tenemos que decirles a los perdedores es que acepten las derrotas y que se dediquen a hacer su trabajo en el Congreso. Dejen de obstaculizar. Ya basta. Estamos perdiendo el tiempo”, prolongó. Por último, aseguró que en el grupo parlamentario del lápiz no hay división. “Yo no sé por dónde la ven, pero yo no la veo”, dijo.

Algunos congresistas oficialistas ya dijeron que votaron a favor del gabinete

Lo dicho por Alex Paredes se diferencia de algunas expresiones de sus colegas de bancada, que han señalado públicamente que respaldarán al actual Consejo de Ministros del presidente Pedro Castillo. Este es el caso de Óscar Zea, Katy Ugarte y Jorge Marticorena.

Por ejemplo, Marticorena manifestó reciénteme: “Yo he tomado la decisión en razón de lo que plantea la región de Ica (a la cual representa). Voy a respaldar al gabinete presidido por la premier, Mirtha Vásquez”.

“Nosotros no vamos a proteger a ningún ministro. Si hay situaciones de cuestionamientos como las que vienen ocurriendo, nosotros evaluaremos y tomaremos una posición”, concluyó.