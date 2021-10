AAR: “Día a día el Gobierno se tropieza solo al caminar”

A pocos días de cumplirse los 100 primeros días del gobierno de Pedro Castillo y a tres días de la presentación de la primera ministra, Mirtha Vásquez, ante el Congreso para solicitar el voto de confianza, Augusto Álvarez Rodrich lamentó que el líder de Perú Libre no haya logrado encontrar una línea política y siga cometiendo constantes errores.

Por ejemplo, Richard Rojas, hombre cercado a Vladimir Cerrón, fue nombrado como embajador en Panamá el pasado 23 de setiembre. Sin embargo, el 6 de octubre se cumplió el plazo para que el gobierno panameño diera luz verde para el comienzo de sus funciones.

AAR recordó que Rojas posee una investigación en curso en la Fiscalía por el presunto delito de financiamiento indebido de campañas electorales del partido Perú Libre.

Tras su fallido nombramiento, el gobierno de Castillo Terrones decidió asignar a Richard Rojas el rol de embajador de Perú en Venezuela. No obstante, el Poder Judicial le interpuso un impedimento de salida por seis meses.

En este sentido, el titular del Ministerio de Justicia, Aníbal Torres, aseguró que Rojas nunca fue embajador porque no había sido oficializado por el Ejecutivo mediante una resolución.

“No ha sido nombrado embajador. No hay eso, no hay ninguna resolución. El presidente no ha presentado ninguna propuesta al Consejo para que se le nombre embajador. Seguramente ha existido una iniciativa que no se ha llevado a cabo”, declaró Torres para RPP.

“Se tuvo la sospecha de que el gobierno de Castillo le estaba dando un plan de escape al señor Richard Rojas para que no dé la cara ante la justicia”, dijo el periodista.

Según Rodrich, otro error cometido por Castillo Terrones fue el nombramiento de Ricardo Belmont como el nuevo asesor del Despacho Presidencial, quien ahora no será oficializado en el cargo mediante una resolución ministerial debido a la “coyuntura política”, según el exalcalde de Lima.

“Era incomprensible. Esto no es culpa de Belmont porque a él lo nombran, es cosa del presidente. ¿Cómo nombra a una persona como asesor del Despacho Presidencial a alguien que hace campaña contra las vacunas? ¿Es eso lo que el Gobierno propone? Día a día el Gobierno se tropieza solo al caminar con designaciones como el embajador frustrado, Richard Rojas, y Ricardo Belmont ”, enfatizó el conductor de LR+.

Por último, alegó que este lunes 25 de octubre Pedro Castillo tiene una nueva oportunidad de dar un rumbo a su Gobierno mediante la presentación de Mirtha Vásquez ante el Congreso de la República.