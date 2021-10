RMP sobre el Congreso: “Van a vacar a Castillo, probablemente, con algunos votos de Cerrón”

La primera ministra, Mirtha Vásquez, junto al gabinete ministerial acudirán al Congreso de la República este lunes 25 de octubre para presentar la política general del gobierno de Pedro Castillo. La cita ha sido pactada para las 11 de la mañana, según lo dio a conocer la presidenta de la mesa directiva, María del Carmen Alva.

Rosa María Palacios prevé que Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País no darán el voto de investidura, como lo hicieron con Guido Bellido. Acción Popular y Alianza para el Progreso aún están en duda, mientras que el Partido Morado, Somos Perú, Juntos por el Perú y una fracción de Perú Libre votarían a favor.

“Mirtha Vásquez tiene asegurada la confianza ¿por qué? Si este Congreso le dio la confianza a Bellido, no va a gastar balas con Mirtha Vásquez”, comentó.

Para RMP, la permanencia del cuestionado ministro del Interior, Luis Barranzuela, es un error y cuestionó el por qué el Congreso aún no decide censurarlo.

“Necesitan a Barranzuela para crear un espacio de crítica al presidente de la República y ¿para qué la necesita? para lo que viene después. Esta semana se ha presentado un proyecto de ley por insistencia donde el presidente no puede hacer cuestión de confianza de casi nada para que no pueda disolver el Congreso. Lo que tenemos hasta ahora son actos preparatorios para la vacancia del presidente de la República, no será hoy, no será mañana, tal vez pase Navidad, pero es cuestión de semanas o meses”, precisó.

Agregó que la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, también está en la mira del Legislativo. De lograr el plan, advirtió que la institución dirigida por María del Carmen Alva reviviría un proyecto de reforma constitucional para solo convocar a elecciones presidenciales y no parlamentarias.

El Ejecutivo se defiende

Durante la conferencia de prensa ofrecida por Mirtha Vásquez luego de la sesión del Consejo de Ministros, la titular de la PCM anunció que el Ejecutivo planteará una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que regula la cuestión de confianza, aprobada por insistencia por el Congreso el pasado 19 de octubre.

“El Consejo de Ministros hoy ha acordado que el Gobierno planteará una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para velar no solamente por el equilibrio de poderes, sino (también) por la conservación del estado de derecho”, indicó la titular de la PCM.

Palacios indicó que si el Tribunal Constitucional respeta los antecedentes, el Ejecutivo lograría un fallo a su favor. Sin embargo, recalcó que esta acción de inconstitucionalidad necesita cinco votos, según el nuevo Código Procesal Constitucional, por lo que es poco probable que la norma sea declarada improcedente al contar solo con seis magistrados tras la muerte de Carlos Ramos.

“Van a votar por lo que quiera el fujimorismo. El Ejecutivo va a perder, este engendro va a quedar vigente y, luego, aseguraditos en sus puestos, van a vacar a Castillo, probablemente, con algunos votos de Cerrón”, manifestó.