Susel Paredes pide a Castillo destituir a Barranzuela “por respeto a la Policía Nacional”

Tras revelarse las varias sanciones y los cuestionamientos que pesan sobre el ministro del Interior, Luis Barranzuela, la congresista del Partido Morado Susel Paredes señaló que había manifestado a la primera ministra Mirtha Vásquez —durante la reunión junto con su grupo parlamentario— su desacuerdo con la designación del mismo y, además, solicitó al presidente Pedro Castillo que lo reemplace pues, según mencionó, su permanencia como titular del sector resulta insostenible.

“Nuevamente le exhortamos o le sugerimos enfáticamente al presidente Castillo que también piense en su Policía Nacional y por respeto a la Policía Nacional lo saque al señor lo más pronto posible ”, declaró a la prensa.

En esa línea, Paredes considera que Luis Barranzuela no es el líder idóneo para los agentes del orden, y resaltó que el personal de la PNP se debe sentir “desmoralizado” por ello.

“ Yo me pregunto cómo se sentirán los generales y los efectivos policiales en general, de tener como ministro del sector a una persona sancionada , entonces la moral de la Policía también está mellada con este ministro”, acotó.

En otro momento también criticó la permanencia de Juan Francisco Silva, ministro de Transportes y Comunicaciones, dado que tendría “conflictos de intereses”.

“Designó a unos funcionarios que eran una vergüenza, ese señor no da garantías a la población, porque fíjense ustedes las muertes de los accidentes del transporte interprovincial es por la informalidad. Ya casi se le viene una huelga de los formales”, refirió Susel Paredes.

Por ello, manifestó que Silva “debe dar un paso al costado”, ya que quien esté frente al sector debe apoyar a la Autoridad del Transporte Urbano y tratar de combatir a los transportistas que no tienen sus permisos en regla .

“Necesitamos un ministro de Transporte que sea enérgico para que formalice y trabaje con las empresas formales y luego también que sea un ministro que fortalezca la ATU. Nosotros necesitamos una autoridad de transporte urbano de Lima y Callao que tenga el respaldo del ministro de Transportes”, enfatizó.

Congresistas morados darán confianza a gabinete Vásquez

Pese a las diferencias al no estar de acuerdo con algunos cargos en el Ejecutivo, los congresistas morados afirmaron que le darán el voto de confianza al gabinete ministerial de Mirtha Vásquez, pues son una “oposición constructiva”.