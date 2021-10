Ministro del Ambiente sobre ley que limita cuestión de confianza: “El TC va a corregir el error cometido”

El ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, se pronunció por la decisión del Congreso de la República de aprobar por insistencia la ley que limita la cuestión de confianza —y que rompe con el equilibro de poderes—. Al respecto, indicó que el Tribunal Constitucional corregirá el error que ha cometido el Parlamento.

“En realidad, el Congreso puede hacer modificaciones en la Constitución, pero dentro del marco legal. Y la vía idónea es la reforma constitucional. En este caso, se ha hecho a través de una ley que tiene menor rango que la Constitución. Pero ya el Tribunal Constitucional interpretará correctamente y va a corregir el error cometido ”, declaró Ramírez en diálogo con RPP.

Asimismo, el titular de la cartera del Ambiente indicó que no cree que la aprobación de esta norma sea parte de un objetivo final de vacar al mandatario Pedro Castillo. “Yo soy positivo. No creo que eso (sacar al jefe de Estado) sea el objetivo , porque estamos dentro de un Estado de derecho. El presidente ha sido legítimamente elegido a través de un proceso electoral validado legalmente; no quiero pensar eso”, expresó.

El último martes, el Pleno del Congreso aprobó la ley que limita la cuestión de confianza. Lo hizo por insistencia, a pesar de las observaciones del Ejecutivo. Tanto la primera ministra Mirtha Vásquez como el titular de Justicia, Aníbal Torres, han anunciado que recurrían al Tribunal Constitucional.

“El Consejo de Ministros ha acordado que el Gobierno planteará una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para velar no solamente por el equilibrio de poderes, sino (también) por la conservación del Estado de derecho”, informó la jefa del gabinete ministerial en conferencia de prensa.

Ministro confía en que el gabinete reciba la confianza del Congreso

Por otro lado, el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, se refirió al voto de confianza que deberá pedir el gabinete ministerial, presidido por Mirtha Vásquez, al Congreso de la República este lunes 25 de octubre. Señaló que, a su parecer, el Legislativo si les dará la investidura.

