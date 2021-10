Periodista Mávila Huertas presentó su renuncia a Canal N

La periodista Mávila Huertas ha presentado su renuncia a Canal N, luego de que presuntamente fuera víctima de maltratos por parte del área periodística . Así lo confirmaron fuentes de La República, por lo que la conductora del programa 2021 ha decidido cortar el vínculo laboral con la mencionada casa televisiva.

Durante el último año, Huertas ha sorprendido al pasar por la conducción de Cuarto Poder en América TV, luego de que Sol Carreño y Augusto Thorndike, no renovaran contrato para continuar en el medio de comunicación. En su primer programa, la periodista agradeció al equipo de producción que la acompañaría a futuro.

“Quiero agradecerles por poder compartir las noches de los domingos aquí en Cuarto Poder. A ustedes ahí en sus casas y a quienes nos acompañan aquí, detrás de las cámaras. Al equipo que continúa trabajando con la misma mística de siempre”, expresó.

Mávila Huertas agradeció al equipo de producción y a los televidentes. Foto: captura América TV

Luego de una controvertida campaña electoral, en la que dejaba entrever su simpatía con la candidata presidencial Keiko Fujimori, Mávila Huertas se ausentó por primera vez de la conducción de Cuarto Poder, el domingo 27 de junio. En su reemplazo, estuvo Melissa Peschiera.

Esa noche, la periodista dejó un mensaje en su Instagram posando junto a su mascota y usando una mascarilla. En el texto que acompañó la publicación sugirió que estaría pasando por un momento complicado .

“Aquí ya nos vamos a dormir, deseando que mañana inicie una buena semana. No han sido tiempos fáciles, pero deseo que no les falte salud ni el amor de su familia y amigos . A veces de las situaciones más difíciles surgen grandes oportunidades. Gracias en especial a ustedes, a los que no voy a mencionar, pero saben perfectamente quiénes son”, escribió.

Mávila Huertas tras ausentarse en Cuarto Poder: “No han sido tiempos fáciles”. Foto: captura Instagram

Mávila Huertas duró poco tiempo en Cuarto Poder

Para el siguiente dominical del 4 de julio, Mávila Huertas ya había dejado América TV y la conducción de Cuarto Poder para, según mencionó, abocarse a Canal N . En su reemplazo, ingresó Sebastián Salazar.

“Estoy en Canal N, abocada de lunes a viernes en el programa de las nueve de la noche, que va a tener bastante actividad. En este momento, ya la tiene y en los próximos meses, sin duda, también”, indicó para Trome.