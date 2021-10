Josef Maiman usó sus offshores para captar coimas de Odebrecht

Josef Maiman “es un delincuente internacional vestido de empresario exitoso”, dijo el expresidente Alejandro Toledo de su ex gran amigo en una reciente entrevista con la revista Hildebrandt en sus Trece, el primero de octubre. La amarga descripión de Toledo sobre Maiman se debe a que este lo delató ante el Equipo Especial. Afirmó que las constructoras brasileñas Odebrecht y Camargo Correa pagaron sobornos por US$ 21 millones a Toledo y que los desembolsos se hicieron mediante un esquema financiero oculto que él controlaba.

Archivos secretos obtenidos por los papeles de Pandora, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y la plataforma periodística Convoca confirman que Josef Maiman usó una red de offshores para captar las coimas de las constructoras brasileñas.

El proyecto de investigación periodística Papeles de Pandora encontró en los archivos de la compañía gestora de offshore Trident Trust, con oficinas en Islas Vírgenes Británicas, dos empresas de pantalla de Josef Maiman: Merhav Overseas Limited y Trailbridge Limited.

Según Maiman, Odebrecht pagó sobornos a Toledo por la adjudicación de los tramos II y III de la Interoceánica Sur, y Camargo Correa por el tramo IV de la misma vía.

Los documentos detectados hasta el momento por ICIJ y Convoca registran algunos depósitos de Odebrecht y Camargo Correa. Los desembolsos, según Josef Maiman declaró a los fiscales del Equipo Especial, correspondían a las coimas destinadas a Toledo.

Una transferencia de Odebrecht de US$ 750 mil a Trailbridge Limited, la offshore de Maiman, sería parte de las coimas.

Además, para cumplir con los pagos ilícitos a Toledo por intermedio de Maiman, Odebrecht usó su propia offshore, Constructora Internacional del Sur, con sede en Panamá. La compañía estaba bajo control del Departamento de Operaciones Estructuradas, de donde salía el dinero de Odebrecht para el pago de los sobornos. Por lo tanto, todo el dinero recibido por Maiman era de origen ilícito.

En los papeles de Pandora, ICIJ y Convoca encontraron que Constructora Internacional del Sur transfirió a la offshore de Maiman, Merhav Overseas, US$ 500 mil en el 2010. En total, Merhav Overseas captó al menos US$ 3 millones de las coimas de Odebrecht.

Constructora Internacional del Sur también abonó otros US$ 495 mil a Warbury and Co., una empresa de Escocia que se prestó para la captación de las coimas de Odebrecht.

Josef Maiman, antes de rendirse y acogerse a la colaboración eficaz, intentó ocultar todos los rastros que lo vinculaban con Odebrecht. En el 2017, luego de que las autoridades intervinieron la residencia de Toledo en Camacho, Maiman trasladó su offshore Trailbridge Limited, que se encontraba en manos de Trident Trust, a la compañía suiza Wintrust Limited. En ese momento, Maiman y Toledo todavía eran amigos. La acción de Maiman fue un intento de despistar a las autoridades.

Alejandro Toledo.

Los papeles de Pandora permiten establecer que la mudanza de Trailbridge Limited –la offshore que Maiman usaba para recibir las coimas de los brasileños para Toledo – se produjo 72 horas antes de que en la capital de Israel se reunieran el empresario y los fiscales del Equipo Especial. En la cita se acordó que Josef Maiman entregaría toda la información que demostraba que Toledo había cobrado por su intermedio US$ 21 millones.

El exmandatario Alejandro Toledo afirma que el dinero en realidad pertenece a Maiman como resultado de negocios propios con el exintendente en el Perú de Odebrecht Jorge Barata.

“Por eso me siento estúpido. Todo el mundo dice que soy inteligente, pero soy un estúpido. Yo lo consideraba (a Maiman) un amigo”, dijo Toledo en la mencionada entrevista: “(Maiman me traicionó para salvarse), absolutamente. Y ahora tengo evidencias. Maiman ha mentido”.

Lo cierto es que los papeles de Pandora ratifican lo que señaló Maiman a las autoridades, que por intermedio de sus offshores recibió dinero de Odebrecht que luego entregó a Toledo. Maiman falleció el 9 de octubre, pero sus declaraciones siguen siendo válidas.

Offshore de Odebrecht tenía US$ 90,4 millones para sobornos

La Constructora Internacional del Sur, la offshore del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, de donde salían todos los sobornos que pagaba la constructora brasileña, llegó a contar con US$ 90,4 millones para efectuar los pagos ilegales.

En los papeles de Pandora, ICIJ y Convoca hallaron un informe de la Policía de Panamá sobre las actividades ilegales de la Constructora Internacional del Sur.

Esta empresa contaba con cuentas en el Credicorp Bank de Panamá para hacer las transferencias de los sobornos.

Precisamente, del Credicorp Bank salieron los fondos ilegales que fueron transferidos a las cuentas de las offshores de Josef Maiman.