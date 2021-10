Harold Forsyth: “En honor a la verdad, Perú nunca rompió relaciones diplomáticas con Venezuela”

El diplomático Harold Forsyth, representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), señaló que en realidad el Gobierno peruano, así como otros países, incluyendo Estados Unidos, nunca rompió relaciones diplomáticas con Venezuela. Aseguró que todavía las mantiene.

“ En honor a la verdad, no se han restablecido relaciones diplomáticas porque nunca se rompieron . El Perú nunca rompió relaciones diplomáticas con Venezuela. Lo que ocurrió es que, durante una etapa, como muchos otros países de América Latina, se reconoció al Gobierno de Juan Guaidó porque la Asamblea Parlamentaria de Venezuela lo había elegido así”, declaró Forsyth en diálogo con Exitosa.

“Pero concluido el mandato de esta Asamblea Legislativa, lo que el Perú decide simplemente es continuar las relaciones diplomáticas con el actual gobierno que está constituido allá (de Nicolás Maduro) y esto es algo que gran cantidad de países del mundo tiene de manera normal, hasta Estados Unidos tiene relaciones diplomáticas con Venezuela ”, agregó.

PUEDES VER: Comisión Permanente del Congreso sesionará este viernes 22

También añadió que “prácticamente todos los países europeos tienen relaciones diplomáticas” con la nación llanera. En ese sentido, indicó que el hecho de que Perú haya designado a Richard Rojas como embajador en Venezuela -quien no podrá ejercer el cargo, ya que no puede salir del país-, no significa que se han restablecido las relaciones, pues ya existían.

Diálogo de Venezuela y oposición en México

Por otro lado, Harold Forsyth señaló que el Grupo de Lima “no es una cosa que haya vuelto a funcionar” y que “eso simplemente quedó en otra etapa” porque en este momento, añade, “todos estamos comprometidos y cruzando los dedos para que salga algo de las reuniones en México, en donde el Gobierno de Venezuela y la oposición, con el auspicio de un extraordinario país que es Noruega, puedan encontrar salidas” a la crisis venezolana.

“Ha habido problemas en los últimos días con la actitud del Gobierno de Venezuela por la extradición de este personaje de Cabo Verde (Alex Saab) a Estados Unidos. Pero esperemos que esto se sobrepase y que continúe el diálogo. Estamos todos los países de América Latina y del mundo entero apostando por el éxito del encuentro en México”, concluyó.