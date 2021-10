Williams: Motivos de ministro Barranzuela para pedir reprogramación son poco serios

El ministro del Interior, Luis Barranzuela, solicitó a la Comisión de Defensa del Congreso reprogramar su cita prevista para este viernes 22, donde respondería sobre los cuestionamientos en su contra. José Williams, titular del mencionado grupo de trabajo y congresista de Avanza País, cuestionó los argumentos del titular del Mininter y los calificó de “ frágiles, inconsistentes e irrespeto al Congreso ”.

“Yo no entiendo, esto no es serio (…). Las nuevas preguntas son que tienen que ver con lo personal, con algunas de carácter político, laboral y con su función, que no necesitan mayor tiempo de preparación. El ministro no se presenta en esta oportunidad, quedo solamente haciendo conocer esto a la población y que sea tomado en cuenta por la primera ministra y el presidente de la República ”, indicó el parlamentario de Avanza País.

En el documento, Luis Barranzuela señaló que no podrá presentarse debido a que este viernes tiene que culminar el proceso de transferencia de la gestión anterior. Esto debido a que, el 25 de octubre, el gabinete de Mirtha Vásquez solicitará el voto de confianza y que, luego de que la comisión le hiciera llegar más preguntas, requiere “un tiempo adicional a fin de poder consolidar la documentación del sector anterior pendiente de remitir y absolver cada una de las nuevas preguntas”.

“ Él empeñó su palabra de que venía (a la Comisión de Defensa). No lo está haciendo, lo cual muestra una falla más en él que debe ser tomada por la señora premier (Mirtha Vásquez) y también por el presidente de la República”, precisó en declaraciones a la prensa a los exteriores del Parlamento.

Luis Barranzuela no aclaró todos los cuestionamientos ante comisión del Congreso

Este lunes 18 de octubre, el ministro Luis Barranzuela se presentó ante la Comisión de Defensa del Parlamento para responder un pliego de preguntas; sin embargo, no absolvió todas las interrogantes y solicitó una sesión reservada para contestar los cuestionamientos de carácter institucional y operativo.

El legislador de Renovación Popular, José Cueto, calificó la presentación del ministro Barranzuela como un “show”.