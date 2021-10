Bancada de AP rechaza expresiones de militantes que no respaldan ley de cuestión de confianza

La bancada de Acción Popular (AP) manifestó su rechazo ante las afirmaciones de los militantes acciopopulistas que cuestionaron la aprobación por insistencia de la ley que regula la cuestión de confianza. El pronunciamiento del grupo parlamentario tiene lugar luego de que el excandidato presidencial y asesor del congresista Carlos Zeballos, Yonhy Lescano, aseguró que dicha norma es inconstitucional y limita las facultades del Gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo.

“ El grupo parlamentario Acción Popular expresa su total rechazo a las expresiones de correligionarios y/o terceros que indican que la ley de cuestión de confianza es inconstitucional , pues los parlamentarios que hemos aprobado la insistencia de esa iniciativa legislativa hemos actuado de acuerdo a nuestra facultad legislativa establecida en el artículo 102 de la Constitución Política del Perú”, sostiene el comunicado.

La representación del partido de la lampa en el Parlamento aseveró que la mencionada norma, que fue publicada este jueves 21 en el diario oficial El Peruano, no “pondría en desventaja al Ejecutivo”, a pesar de que, de acuerdo con diversos especialistas, la disposición vulnera el equilibrio entre las entidades públicas.

Asimismo, la bancada de Acción Popular afirmó que “respeta la institucionalidad e independencia de los poderes del Estado, siguiendo la doctrina de nuestro líder fundador Fernando Belaunde Terry”.

Pronunciamiento de Acción Popular sobre la ley que limita la cuestión de confianza. Foto: captura de Twitter

Lescano sobre cuestión de confianza: “Trae escondido desaparecer todo vestigio de este gobierno”

El excongresista y expostulante a la presidencia del Perú por Acción Popular, Yonhy Lescano, se pronunció respecto a la aprobación de la ley de interpretación auténtica sobre la cuestión de confianza, efectuada el pasado 19 de octubre por la mayoría del Congreso de la República. En ese sentido, afirmó que lo actuado va en contra de la Constitución y trae intereses particulares detrás.