Aníbal Torres sobre Ricardo Belmont: “Creo que no lo ha bajado del coche porque no lo ha nombrado”

Gran revuelo causó el presidente de la República, Pedro Castillo, el último lunes 18 de octubre al anunciar que el exalcalde de Lima, Ricardo Belmont, asumiría la asesoría del Despacho Presidencial. Desde entonces, la resolución protocolar que oficializa la designación del también conductor de televisión no se ha publicado y él mismo señaló que ello no sucederá.

En entrevista con el programa Nada esta dicho, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, se refirió al respecto y no descartó que Belmont Cassinelli tenga participación como consejero del mandatario, pues este tiene la “libertad” de elegir a quién consultarle diversos temas.

“Eso solo lo sabe el presidente y el señor Belmont, el resto no hemos hablado al respecto. El presidente tiene la libertad de elegir a las personas a quienes puede pedirle su opinión, de consultarle alguna cosa” , declaró el también abogado.

PUEDES VER: Reniec niega que funcionarios públicos y políticos tengan más de un documento de identidad activo

Sobre una posible marcha atrás en esta decisión del jefe del Estado, que atrajo críticas de diversas personalidades y periodistas, dijo: “Creo que no lo ha bajado del coche porque no lo ha nombrado asesor” y agregó que su presencia en el Ejecutivo era la de “un amigo del presidente para consultarle algo”.

Belmont confirma que su cargo no será oficializado

Esta misma noche, el excongresista, tras una reunión con Castillo Terrones, se pronunció sobre la ausencia de oficialización de su nombramiento y aseguró que eso no ocurrirá pues él apoya “de palabra” al dignatario. Añadió que no desea un cargo que obligue su presencia habitual en Palacio de Gobierno.

PUEDES VER: Ricardo Belmont menospreció a Mirtha Vásquez cuando la designaron como primera ministra