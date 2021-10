Torres sobre designación de Rojas como embajador en Venezuela: “No hay ninguna resolución”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, se refirió a la decisión del presidente de la República, Pedro Castillo, de designar a Richard Rojas como embajador de Perú en Venezuela y aseguró que hasta el momento no existe ninguna resolución que la sustente. El titular del Minjus dijo que el primer mandatario no ha presentado propuesta alguna en el Consejo y que se trataría de una iniciativa que no se logró concretar.

“ No ha sido nombrado embajador. No hay eso, no hay ninguna resolución. El presidente no ha presentado ninguna propuesta al Consejo para que se le nombre embajador. Seguramente ha existido una iniciativa que no se ha llevado a cabo”, declaró Torres para RPP.

Asimismo, señaló que la designación de Richard Rojas no podría hacerse oficial ahora que el Poder Judicial le ha impedido dejar el país por un periodo de seis meses.

“ ¿Cómo va a ir si el señor está impedido por el Poder Judicial de salir del Perú? El presidente de la República no va a violar una norma. Si hay esa resolución, no puede ser designado embajador”, aseveró.

Poder Judicial dicta seis meses de impedimento de salida del país a Richard Rojas

El miércoles 20 de octubre de 2021, el Poder Judicial impuso impedimento de salida del país a Richard Rojas por un lapso de seis meses. La medida se tomó luego de declarar “fundado en parte” el requerimiento presentado por el Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos contra el recientemente nombrado embajador del Perú en Venezuela.

El último 10 de septiembre del 2021, el fiscal especializado en lavado de activos incluyó en la investigación al dirigente del partido de Gobierno Perú Libre por su presunta vinculación con miembros de Los Dinámicos del Centro.

Según la Fiscalía, el ahora embajador habría colaborado en la ejecución de transferencias y ocultamiento del financiamiento ilegal al actuar como intermediario para que el dinero llegue a Vladimir Cerrón, quien está imposibilitado de acceder a este de forma directa.