Aníbal Torres: El viernes 22 se interpondría la demanda de inconstitucionalidad ante el TC

El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, anunció que este viernes 22 de octubre se interpondría la demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), en rechazo al dictamen aprobado por insistencia que limita la cuestión de confianza, sin considerar observaciones ni el proyecto enviado por el Ejecutivo.

El ministro señaló que ya existe un acuerdo previo del gabinete de Mirtha Vásquez sobre algunos detalles de la demanda, pero este jueves 21 se reunirían nuevamente para aprobar el planteamiento final y enviarlo a la Procuraduría, entidad que será la encargada final de presentar la demanda ante el TC.

“ Probablemente mañana se interpone la demanda de inconstitucionalidad de esta ley ante el Tribunal Constitucional; el procurador será el que haga esa demanda . El ministerio (de Justicia), por su puesto, colabora en esto, pero eso se está trabajando. Ahora, el gabinete tiene que reunirse en pleno para aprobar el planteamiento de la demanda, pero ya estamos de acuerdo. Hoy, por la mañana, seguro nos reunimos y aprobamos la resolución que será enviada al procurador. Ese es el procedimiento ”, declaró a Exitosa.

El pasado 9 de octubre, la comisión de Constitución del Congreso aprobó el dictamen de insistencia de la ley de interpretación de la cuestión de confianza, el cual establece que el Ejecutivo podrá plantear cuestión de confianza solo en materias de su competencia, relacionadas con sus políticas de gobierno. En la noche del martes, la iniciativa fue aprobada en el pleno del Parlamento con 79 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones.

Congresistas deberían ser enjuiciados

El titular del MINJUSDH consideró como una falta grave lo ocurrido en el Congreso el último martes. Ante ello, sostuvo que los parlamentarios deberían asumir sus actos y ser enjuiciados por irresponsabilidad inconstitucional, ya que no habrían seguido el camino correcto para modificar la cuestión de confianza.

“El Congreso sí podía modificar la cuestión de confianza, pero tenía que hacerla junto con la vacancia presidencial. En todo caso, si hubiese solo visto el tema de la cuestión de confianza no debería haberla modificado a través de una ley ordinaria. El Congreso ha infringido la Constitución, todos los congresistas que han votado por esta limitación de la vacancia han incurrido en irresponsabilidad inconstitucional, merecen todos aquellos que votaron a favor de la modificación ser enjuiciados, conforme al artículo 99 de la Constitución , pero obviamente eso no va a pasar porque ellos no se van a enjuiciar a sí mismos”, agregó.

