Presidente de la SNI se pronuncia sobre coordinaciones de empresarios contra Pedro Castillo

El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Ricardo Márquez , se pronunció sobre la denuncia que ha salpicado a su institución, en la que un grupo de empresarios agremiados al SNI vendría financiando y promoviendo huelgas en el sector transporte para desestabilizar al gobierno y precipitar la salida del presidente de la República, Pedro Castillo.

“ Yo quiero aclarar que nosotros somos miles de socios aquí y es evidente que hay personas que no están de acuerdo con el accionar del gobierno . Sin embargo, nosotros como comité ejecutivo y personalmente siempre nos hemos mantenido dialogantes. Yo no he participado en ningún chat. No he preguntado ni he comentado nada en ningún chat. Ricardo Márquez no participó en nada de eso. Otra cosa es que me mencionen como presidente”, declaró a Exitosa.

El portal El Foco reveló cómo viene operando el chat de WhatsApp la ‘Cofradía del Pisco’, espacio que reúne a varios empresarios agremiados a la SNI, en el que coordinan estrategias para desestabilizar al Gobierno hasta provocar la salida del jefe de Estado, Pedro Castillo. En la conversación se aprecian mensajes del exministro de Turismo José Luis Silva Martinot, Magali Simon Kassis y Bruno Alecchi Ciamarra, directivos de la Sociedad Nacional de Industrias. El nombre de Ricardo Márquez es mencionado en las conversaciones.

Al parecer, las acciones de la ‘Cofradía del Pisco’ habrían iniciado poco después de que Pedro Castillo asumiera el cargo de jefe de Estado, con el fin de definir estrategias para debilitar al Ejecutivo y “sacar al comunismo” . Además de coordinar en el mencionado chat, se reunirían una vez por semana en clubes o restaurantes.

Preocupación por el transporte

La primera reunión se habría dado en la pollería Pardos de la avenida Golf Los Incas, donde acordaron que cada uno de los doce empresarios del grupo iba a dar US$ 1.000 para apoyar económicamente una huelga de transportistas. Poco después, Bruno Alecchi, miembro de la Comisión Permanente de Transporte del SNI, afirma que le preguntará a “Ricardo” cómo van las coordinaciones para el paro de transportes previsto para el 8 de noviembre.

Al respecto, Ricardo Márquez reconoció que se apoyó a los transportistas en sus reclamos contra el gobierno, pero negó que exista una segunda agenda bajo la mesa: “ Los transportistas son adherentes a la sociedad y ellos vinieron hace un mes y medio y me dijeron: Ricardo, debemos seguir las coordinaciones con el ministerio de Transportes. Me dijo que el ministro no les respondía, yo les conseguí personalmente la entrevista y ahí se instaló una mesa de trabajo, donde hasta ayer siguen conversando para evitar la huelga . Nosotros hemos participado para que se resuelvan los problemas. El problema del transporte es un problema técnico que involucra 5.500 millones de soles, que es lo que se cobra por el impuesto selectivo al consumo. Este problema lo han pateado varios gobiernos, se tiene que resolver”, dijo.

Al ser consultado sobre mensajes más explícitos en contra del jefe de Estado en el chat de la ‘Cofradía del Pisco’, entre ellos los del exministro José Luis Silva Martinot, el presidente de la SNI marcó distancia, indicando que las responsabilidades personales tendrán que ser abordadas por sus respectivos gremios. Él responderá por las medidas correctivas en el SNI por haberse perjudicado el nombre de la institución.

“ Sería él el responsable, nosotros no tenemos por qué asumir esas responsabilidades . Están hablando de personas y sus gremios tendrán que tomar una decisión. Nosotros sí nos estamos reuniendo para tomar medidas correctivas por habernos involucrado en algo tan increíble. Yo saco la cara por mi institución ”, sostuvo.

Ricardo Márquez también resaltó algunos gestos del gobierno de Pedro Castillo hacia el empresariado. Contó, por ejemplo, que hace unos días se reunió con la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, y resaltó la importancia de trabajar en conjunto. “Cada quien tiene que hacer su trabajo para que el país camine, el Ejecutivo, el Legislativo y la sociedad civil, en donde estamos nosotros. Todos debemos hacer nuestro trabajo por la gobernabilidad”, finalizó.