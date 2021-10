Vásquez: No queremos confrontar, pero defenderemos el equilibrio de poderes

La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, sostuvo que la demanda de inconstitucionalidad contra la ley que regula la cuestión de confianza, aprobada por el pleno del Congreso el último 19 de octubre, no intenta ser un mecanismo de confrontación. La primera ministra precisó que lo que se busca es regular el equilibrio de poderes, ya que la mencionada norma ha provocado que el Legislativo limite al Ejecutivo en sus capacidades.

“El Gobierno se reafirma en que no quiere confrontar, no es su ánimo , pero sí es nuestro deber defender el equilibrio de poderes. No se puede dar poder superior a otros poderes del Estado porque eso rompe con nuestra constitucionalidad”, aseveró la titular del PCM durante una conferencia de prensa para brindar los acuerdos de su gabinete.

La primera ministra anticipó que, tras el anuncio de la demanda de constitucionalidad, es posible que se les acuse de intentar confrontarse al Parlamento. Sin embargo, aclaró que si hubieran querido eso, ya lo habrían hecho hace mucho.

“No ha sido nuestra intención de ninguna manera confrontar porque eso hubiese significado interponer acciones , incluso otra cuestión de confianza antes de eso”, remarcó.

Ley de cuestión de confianza se aprobó apresuradamente

Vásquez explicó también que mucho antes de que el Parlamento decidiera aprobar la ley de cuestión de confianza, desde el Ejecutivo se intentó buscar el diálogo para poner en agenda la regulación tanto de este mecanismo como el de la vacancia presidencial por incapacidad moral.

“Buscamos regular estos mecanismos que tenemos y que nos han demostrado que necesitan precisarse porque han generado grandes conflictos. El tema de la regulación de la cuestión de confianza y de la vacancia presidencial viene trabajándose desde hace años”, dijo.