Flor Pablo: “Damos la confianza, pero no es un cheque en blanco, mantenemos la fiscalización”

Los congresistas del Partido Morado se mostraron a favor de dar la confianza al gabinete de la primera ministra, Mirtha Vásquez, luego de la reunión que mantuvieron con ella en Palacio de Gobierno. A su vez, señalaron que estaban en contra de la designación del ministro del Interior, Luis Barranzuela, por lo que habían solicitado su cambio. No obstante, afirmaron que ello no era razón suficiente para no respaldar a la presidenta del Consejo de Ministros, pues consideran que tiene el perfil necesario.

“ Damos la confianza pero, no es un cheque en blanco, es una confianza manteniendo nuestro rol de fiscalización y nuestro rol también de ayudar a construir, porque acá no se trata de Ejecutivo versus legislativo. En este momento tan crítico, el país requiere gobernabilidad y la gobernabilidad no se hace en un enfrentamiento constante, se hace poniendo los puntos claros y la razonabilidad”, manifestó la congresista Flor Pablo a la prensa.

PUEDES VER: Mirtha Vásquez se reunió con 17 congresistas de Perú Libre en la sede de la PCM

En esa línea, reafirmó que son una “oposición constructiva”, por lo cual informó que le han hecho saber a Vásquez Chuquilín que se deben realizar cambios en Indecopi, en EsSalud, y que el Estado “no sea para pagar favores políticos”.

“ Este Gobierno es un gobierno de izquierda y hay que respetarlo, pero hay que traer a los mejores cuadros de la izquierda , gente honesta, gente con conocimiento a liderar estos puestos”, acotó.

A su turno, la legisladora Susel Paredes coincidió con su correligionario Edward Málaga respecto a la confianza que les genera la jefa del gabinete ministerial, pues creen en su liderazgo y su capacidad democrática.

PUEDES VER Patricia Juárez niega que se esté preparando la vacancia de Pedro Castillo

“Mirtha Vásquez es una persona que da confianza, es una política que tiene el gran reto de mostrar liderazgo. No hemos venido a pedirle nada ni a ponerle ninguna condición para el voto de confianza, porque ese voto lo tiene ganado, lo que es importante es ofrecerle nuestra ayuda para trabajar juntos, no se trata de pedir condiciones”, expresó Málaga.

Solicitaron el cambio del ministro del Interior

Los congresistas morados no están de acuerdo con que Barranzuela siga al frente del Ministerio del Interior, y así se lo hicieron saber a Mirtha Vásquez. De esa manera, la parlamentaria Susel Paredes opinó que la PNP se sentía desmoralizada por tener a un líder con cuestionamientos.