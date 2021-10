Luciano López sobre el Congreso: “Están solamente a 8 votos de la vacancia”

Con 79 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones, el Congreso de la República, presidido por María del Carmen Alva, aprobó por insistencia la ley que limita el ejercicio de la cuestión de confianza por parte del Ejecutivo, pese a la iniciativa presentada por el gobierno de Pedro Castillo que intentaba preservar el equilibrio de poderes.

Para Luciano López, abogado constitucionalista, el problema no radica la figura constitucional en cuestión, sino el miedo que ejerce la cuestión de confianza sobre el Legislativo ante una posible disolución; al igual que la vacancia presidencial le genera temores al presidente de turno.

“Lo que pasa es que la Constitución le da un arma a cada uno (Congreso y Ejecutivo). El problema no es la cuestión de confianza, el fondo son los temores que tienen los dos poderes del Estado. Están solamente a 8 votos de la vacancia”, resaltó.

PUEDES VER: Congreso no escucha al Ejecutivo y rompe equilibrio de poderes

De consumarse la vacancia contra Pedro Castillo y Dina Boluarte, vicepresidenta del Perú, propiciada por Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Renovación Popular y Podemos Perú, María del Carmen Alva asumiría la Presidencia de la República.

Durante la entrevista realizada por Augusto Álvarez Rodrich, el abogado constitucionalista recordó que el Legislativo solo convocaría elecciones presidenciales y no parlamentarias al existir un precedente de la ley 27375 suscrita en el gobierno transitorio de Valentín Paniagua.

“En el debate parlamentario de esa ley, dijeron que cuando se llamaba a elecciones solo se llamaba a elecciones de presidente, no de Parlamento. Si bien es algo que no está precisado de manera explicita en la Constitución, que no quepa la menor duda de que se va a usar”, manifestó.

PUEDES VER: Patricia Juárez niega que se esté preparando la vacancia de Pedro Castillo

Advirtió que El Peruano no ha publicado la ley aprobada por insistencia por el Congreso, por lo que aún no estaría en vigencia. López agregó que la primera ministra, Mirtha Vásquez, está calificada para plantear una cuestión de confianza sobre el tema durante el Pleno de mañana 21 de octubre.

“¿No querrán hacer un nuevo Del Solar? Estaría habilitada la PCM para plantear una cuestión de confianza por la ley. Me parece que ha sido una mala jugada del Parlamento”, sostuvo.