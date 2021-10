Bancada de Perú Libre: “Resulta evidente y vergonzosa la existencia de una dictadura congresal”

La bancada de Perú Libre mostró su rechazo luego de que el Congreso aprobara por mayoría la ley de interpretación sobre la cuestión de confianza, “que limita las competencias del Ejecutivo y genera un desbalance de poderes”. En ese sentido, los parlamentarios oficialistas advirtieron un intento de facilitar el camino para ocasionar una eventual vacancia contra el presidente Pedro Castillo.

“Desde Perú Libre, denunciamos que lo que se pretende con esta aprobación exprés es continuar con el plan de golpe de Estado que se maquina desde el Legislativo, porque resulta evidente y vergonzosa la existencia de una dictadura congresal, que insiste en seguir socavando la figura presidencial ”, señala el comunicado que emitieron.

Comunicado de Perú Libre. Foto: Oficina de Comunicaciones

Los congresistas del partido del lápiz señalaron que lo actuado por las bancadas de oposición “atenta gravemente y vulnera el principio de separación y equilibrio de poderes”, además de las competencias del Poder Ejecutivo respecto a la formulación e implementación de políticas públicas. De esta manera, sostienen que han afectado “la gobernabilidad y nuestro sistema democrático”.

“ Rechazamos a un Poder Legislativo que no solo no legisla, sino que quiere hacer las veces de Tribunal Constitucional y de Poder Ejecutivo. Ese no es un verdadero equilibrio de poderes ”, acotaron.

Gobierno presentará demanda de inconstitucionalidad

Tras ser aprobado el último martes 19 de octubre por el Pleno del Congreso, los proyectos de ley 3, 6, 19 y 36 que buscan regular el ejercicio de la cuestión de confianza con 79 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones, la presidenta del Consejo de Ministros anunció que el Ejecutivo presentaría una demanda de inconstitucionalidad.