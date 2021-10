RMP sobre Belmont: “Es un mentiroso contumaz, pero, además, es un xenofóbico, machista, homofóbico”

Rosa María Palacios se refirió al anuncio del presidente de la República, Pedro Castillo, que mediante un tuit dio la bienvenida al empresario y político Ricardo Belmont como su nuevo asesor del despacho presidencial.

“Mi agradecimiento a Ricardo Belmont por sumarse al equipo del Gobierno del bicentenario. Su experiencia profesional y política estará al servicio del Perú, asumiendo la asesoría del despacho presidencial. Lograremos un buen trabajo, pensando siempre en el desarrollo del país”, escribió el profesor cajamarquino en Twitter.

No obstante, RMP recordó que hace algunos días Belmont Cassinelli tuvo fuertes declaraciones en contra de la primera ministra, Mirtha Vásquez, e incluso contra de Castillo Terrones.

“A mí me da pena Castillo porque va a ser uno más de los que se va a la cárcel o termina rico y fugado del país”, declaró el exalcalde de Lima.

Asimismo, Belmont cuestionó el trabajo de Vásquez Chuquilín durante su gestión en la Presidencia del Congreso. “Yo no sé qué habilidad tienen estos caviares para meterse, se meten por la puerta falsa”, dijo.

“El regreso del hermanón. Es un mentiroso contumaz, pero, además, es un xenofóbico, machista, homofóbico y tiene en eso exactamente el mismo discurso de La Pestilencia, solo que es asociado de Vladimir Cerrón”, alegó Palacios.

La conductora de Sin Guion explicó que los “caviares” son personas que no son de izquierda ni de derecha, sino que permanecen en el centro con posiciones liberales y que, sobre todo, creen en la democracia, los derechos humanos, en la defensa del Estado peruano y la Constitución.

“Francamente, es un desastre. Pedro Castillo hizo bien en sacar a Guido Bellido y poner a Mirtha Vásquez, pero borra lo positivo llamando a Belmont y a Barranzuela”, señaló.

Atacar librerías está de moda

Palacios calificó como un abuso de poder el ataque perpetuado por la agrupación de extrema derecha vinculado a Fuerza Popular, La Resistencia, contra la presentación del libro del expresidente de la República Francisco Sagasti titulado Imaginemos un Perú mejor... y hagámoslo realidad.

El evento realizado en la librería Primera Parada de Barranco, que contaba con la presencia de Santiago Roncagliolo, solo duró 10 minutos debido a los gritos de más de 60 personas, algunas ya identificadas como: Flor de los Milagros Contreras, José Luis García Ganoza y Álvaro Subiria Alegría.

“Lamento que la Policía del Perú no se haya hecho presente. Se hace acompañar de un grupo minúsculo de personas que no respetan el derecho a la protesta. Nadie le impide pararse en la acera de al frente con un cartel, eso está permitido. Lo que no puedes es tomar la vía pública. Este grupete es antivacuna, es bebedor de dióxido de cloro”, aclaró.

La letrada precisó que la turba, además de gritar adjetivos como “asesino” y “terrorista” en contra de Sagasti Hochhausler, también impidió el acceso y salida de los presentes, por lo que merecía la intervención de la PNP y la presencia de un fiscal para proceder a intervenir a los violentos integrantes de La Resistencia.

Agregó que esta agrupación extremista está amparada por dos agrupaciones políticas: Fuerza Popular y Renovación Popular.

“Tienen que tener algún tipo de sanción porque la democracia no puede ser tan tonta para no defenderse con las armas de la ley. Lo que han hecho ellos ayer está penado. Esta no es una tierra de salvajes, hay leyes”, manifestó.