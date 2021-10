Paredes: Acción Popular sugerirá a Mirtha Vásquez cambiar ministros del Interior y Educación

La congresista de Acción Popular Karol Paredes señaló que su bancada aún debate internamente si otorgarán o no el voto de confianza al gabinete de Mirtha Vásquez; sin embargo, indicó que los acciopopulistas concuerdan con sugerir un cambio en los ministerios del Interior y Educación, que se encuentran a cargo de Luis Barranzuela y Carlos Gallardo. “No estamos teniendo en cuenta las características, los perfiles, las experiencias, el conocimiento y todo lo demás para determinados sectores, y que son claves”, mencionó en Exitosa.

“Nosotros lo que hemos pensado, y ahora que tengamos la reunión de bancada, (la intención) es ratificar esas sugerencias (de cambio de ministros). Aún estamos evaluando el tema del voto de confianza porque consideramos que este tema no puede ser a medias, debe ser claro ”, dijo.

Sobre Luis Barranzuela, la legisladora Paredes criticó que en el Ejecutivo no hayan evaluado los antecedes para designarlo en la cartera del Interior. “ No solo nos preocupa su idoneidad, sino todo su accionar. Hemos tenido un caso difícil con el señor Iber Maraví y nuevamente tenemos una cosa parecida con el ministro del Interior. Tú no puedes llamar a tu casa a alguien que no tiene los antecedentes que generen confianza. Debemos hacer un filtro como corresponde”, añadió.

PCM reprograma reunión de Acción Popular con Mirtha Vásquez

Este martes 19 de octubre, la Presidencia del Consejo de Ministros dio a conocer el cronograma de reuniones que sostendrá la primera ministra, Mirtha Vásquez, con las bancadas del Congreso, en el marco de su presentación ante el Congreso y la solicitud del voto de confianza.

Según se tenía previsto, la bancada de Acción Popular se reuniría este martes con la titular de la PCM; sin embargo, la cita fue reprogramada y la fecha aún se encuentra pendiente de confirmación.