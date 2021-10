Barranzuela sobre Dinámicos del Centro: “Por orden judicial se dispuso su ubicación y captura”

Con información de Gianella Aguirre/URPI-LR

El ministro del Interior, Luis Barranzuela, se hizo presente en la conferencia de prensa brindada por la Dircote ante la captura a un presunto terrorista perteneciente a Sendero Luminoso en la zona de Río Negro en Satipo.

El titular de la cartera del Interior se refirió a los temas de coyuntura sobre la situación de la organización criminal Los Dinámicos del Centro, su participación en la sesión del Congreso, y el cambio repentino del jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio (Digimin).

Ante la consulta de la situación de los cinco prófugos del caso Los Dinámicos del Centro, en donde Vladimir Cerrón sería la cabeza de la organización criminal a la que se le imputa el delito de cohecho pasivo propio, Luis Barranzuela indicó: “ Se ha prendido la alerta roja a través de Interpol y ya se han tomado las medidas para que sean cerradas las fronteras contra estos cinco delincuentes quienes por orden judicial se ha dispuesto su ubicación y captura”.

En tanto, Barranzuela sostuvo que el secretario general de Perú Libre, y los excandidatos al Congreso involucrados en el caso de corrupción, serían incluidos al programa nacional de recompensas del Ministerio del Interior (Mininter) en los próximos días.

“Ese trabajo de recompensas está en plena ejecución y ese es un trabajo que se tiene que dar con diferentes actores, está en ejecución. Ya va a salir el tema de las recompensas”, refirió el ministro.

Asimismo, dejó ver que su llegada al puesto en el Ejecutivo no interrumpirá las investigaciones en el caso donde su exrepresentado Vladimir Cerrón se ve implicado. “ Nadie está por encima de la ley eso lo hemos dicho desde un inicio y el Ministerio del Interior está trabajando en esa parte”, indicó.

Sobre la destitución del jefe de Digemid

Luego de hacerse pública la destitución de Martín Gonzales Sanchez, jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) a 22 días de haber asumido el cargo, Luis Barranzuela mencionó que este cambio se debió a una reestructuración en la institución con miras a lograr los objetivos nacionales.

“Estamos articulando estrategias acerca de las áreas de inteligencia para que se cumplan las políticas públicas . Nosotros hemos tomado esa decisión porque se está estructurando un equipo que va a luchar frontalmente contra todas las medidas que se han dispuesto ”, declaró.

Presentación ante la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso

Este lunes 18 de octubre, Luis Barranzuela debía responder sobre los cuestionamientos de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso con el fin de explicar las más de 150 sanciones que recibió cuando fue policía.

Sin embargo, la reunión se vio interrumpida a pedido del ministro, quien propuso responder las interrogantes personales de forma reservada. A lo que el presidente de la comisión Defensa y Orden Interno, el congresista José Williams (Avanza País) puntualizó que no podía ser posible y sostuvo que era conveniente que Barranzuela asista de forma presencial al Congreso para responder al cuestionamiento.