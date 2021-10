Becerril: anulan fallo que declaró improcedente su solicitud sobre proceso de colaboración eficaz

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema resolvió anular el fallo que declaró improcedente la solicitud presentada por Héctor Becerril, excongresista de Fuerza Popular, la cual pedía evaluar los procesos concernientes a la colaboración eficaz, que incluía desestimar el testimonio del exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel. El exlegislador fujimorista es investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo y organización criminal, en el caso Los Temerarios del Crimen.

Este 19 de octubre, la resolución N.º 7 señala que “comprendida la naturaleza del vicio procesal” y ante la “existente ausencia de motivación conlleva a la nulidad de la resolución (N.º 2)”, corresponde que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria “emita un nuevo pronunciamiento y evalúe, en concordancia con la debida motivación de las resoluciones judiciales y los principios de razonabilidad, pertinencia y utilidad, la solicitud de diligencia de la defensa técnica ”.

El documento detalla que el 4 de mayo del 2021, la defensa de Héctor Becerril “presentó un escrito ante el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, Fiscalía de la Nación, y solicitó como acto de investigación que se requiera información a la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque a fin de que se verifique la veracidad de una información a propósito de la denegatoria del acuerdo de colaboración eficaz del aspirante David Cornejo Chinguel”.

Asimismo, pidió que se tomen como “ inexistentes las declaraciones de David Cornejo Chinguel, presentadas como elementos de convicción en la denuncia constitucional formulada en su contra” y que se informe sobre el estado de los procesos de colaboración eficaz iniciados en la investigación seguida por la Fiscalía de Lambayaque.

No obstante, el 7 de abril del 2021, al no obtener respuesta por parte del Ministerio Público, Becerril acudió al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria para que ordene que se le remitan las copias del expediente requeridas, pero la Fiscalía alega que la “ denuncia constitucional se encuentra en el Parlamento desde el 6 de julio de 2020, es decir, el fuero competente es el Congreso de la República, por lo que resulta inoficioso hacerle un pedido a la Fiscalía cuando no tiene la carpeta fiscal” .

Por ello, el 28 de mayo de este año, el Poder Judicial declaró improcedente la solicitud presentada por la defensa técnica del investigado Héctor Virgilio Becerril Rodríguez, ya que la entrega de la información no dependía del Ministerio Público.

Defensa de Héctor Becerril cuestiona investigación

La defensa de Héctor Becerril citó a una publicación del diario Correo, en la que se dio cuenta sobre una presunta denegatoria al acuerdo de colaboración eficaz por parte de David Cornejo Chinguel, lo cual podría invalidar su declaración.

“ El Ministerio Público estaría manteniendo en el proceso información que ya no tiene validez ”, sostuvo el abogado Humberto Abanto ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema.

Como se informó, David Cornejo Chinguel es procesado por ser el presunto cabecilla de la mencionada red criminal y, tras ser detenido, habría brindado información que vinculaba a Héctor Becerril y otros parlamentarios. Por ello, el 6 de julio del 2020, la Fiscalía de la Nación formuló una denuncia constitucional contra el exparlamentario.