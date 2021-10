Gobernador de Arequipa y consejeros enfrentados por Majes II

El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) está a poco de cumplir su compromiso con la concesionaria de Majes Siguas II y reactivar el proyecto. Y es que el expediente de la adenda 13 para la segunda etapa, ya está en el Consejo Regional de Arequipa (CRA). Es el paso final para destrabar y se retome la mega obra.

¿Cuál fue el compromiso? “Ha sido que nosotros gestionemos la adenda 13″, detalló el gerente de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), Napoléon Ocsa. Una función que le compete al GRA, adujo. La promesa está suscrita en las diferentes actas de suspensión del contrato. La última vence el 30 de octubre y por eso hay la premura de parte de las autoridades regionales que los consejeros de una vez debatan el tema.

El gobernador regional Elmer Cáceres invocó a todos los integrantes del Consejo Regional a aprobar la adenda 13. “ Estoy seguro que ningún consejero se va a oponer a Majes II , sería una traición a los jóvenes de Arequipa, una traición política a los jóvenes, a la gente que no tiene trabajo”, sostuvo. La autoridad resaltó sus bondades: 100 tomas de agua más, módulos de 200 hectáreas y ya no de 400, 200 mil puestos de trabajo. Pero además se duplicará el precio por hectárea de US$ 5 mil a US$ 11 mil. Además la adenda encarecerá en US$ 104 millones el costo total de Majes II. Pasará de costar US$ 550 millones a más de US$ 650 millones.

“Quiero ser sincero en campaña estuve en contra de Majes II. Pero haciendo un análisis costo beneficio no hay otra vía más que la adenda 13 para que pueda el proyecto caminar”, pronunció en la ceremonia por los 50 años de concepción de Majes Siguas. Para Cáceres haber pasado todos los filtros de diversas entidades, es una garantía de que la modificación es beneficiosa para el proyecto. “No se está perjudicando al erario nacional”, adujo. Insistió en que tienen “luz verde” de Contraloría y que solo acompañarán en la ejecución del proyecto.

“Eso no se resuelva con una conversación”, indicó el consejero regional José Luis Hancco, sobre la reunión que mantuvo el equipo técnico del GRA con Contraloría. Mostró la respuesta del ente de control que le envió el informe que identificó 4 riesgos y dio 7 recomendaciones, pero no su posición de viabilidad. Hancco sostuvo que mantendrá una reunión con funcionarios de Contraloría este 26 de octubre para esclarecer este punto.

El consejero añadió que no existen plazos para aprobar la adenda hasta el 30 de octubre. Sostuvo que es una presión del gobernador. Ocsa de Autodema ratificó que habría el riesgo de un arbitraje si es que concesionaria no acepta una ampliación más.

Mientras que el presidente del Consejo Regional, Santiago Neyra, indicó que sí es factible debatir en sesión extraordinaria la adenda 13. Explicó que para convocarla se necesitan 48 horas de anticipación. Antes realizarán reuniones de trabajo para dar los alcances del expediente. “Haremos las que se necesiten los consejeros. Si de acuerdo a su capacidad de comprensión ya comprenden en una reunión y tienen la capacidad de decidir su voto, lo haremos así”, sostuvo.

Neyra: Usaré mi voto dirimente

El presidente del Consejo Regional de Arequipa, Santiago Neyra, sostuvo que usará su voto dirimente para aprobar la adenda 13 en caso haya un empate entre los consejeros de 7 a 7. Sostuvo que él ya tiene decidido votar a favor del cambio tecnológico. “Mi voto en primer lugar va a ser a favor de Majes II, es una obra de impacto regional y va a reactivar la economía. En caso hubiera empate mi voto también sería en favor del proyecto”, indicó.

Acotó que tuvo reuniones previas y que eso lo han convencido de que la propuesta beneficia al mega proyecto.