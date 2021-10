Yovera sobre La Resistencia: “Han señalado que reciben consejería permanente de militares”

La Resistencia, agrupación de extrema derecha vinculada a Fuerza Popular, interrumpió violentamente la presentación del libro del expresidente Francisco Sagasti en una conocida librería de Barranco. René Gastelumendi, conductor de Grado 5 de Epicentro TV, fue una de las personas agredidas por esta turba conocida por atacar a medios de comunicación y políticos a quienes consideran sus adversarios.

Daniel Yovera, periodista de Epicentro TV, expresó su solidaridad con Gastelumendi, quien rechazó cualquier acto de violencia, ya sea de agrupaciones políticas de izquierda o de derecha.

“Es una intolerancia inaceptable que es delito, uno no puede insultar a diestra y siniestra, no puede empujar. Hay chicas que han sido empujadas y les han arranchado el libro (de Sagasti)”, relató el también columnista del diario La República.

Yovera explicó que este grupo de extrema derecha se subdivide en tres: La Resistencia, Los Insurgentes y Los Combatientes, estos dos últimos serían los responsables del disturbio ocasionado en el distrito de Barranco.

José Luis García Ganoza, identificado como responsable de múltiples ataques, el más reciente en el mes de julio en contra de simpatizantes del presidente Pedro Castillo, sería uno de los principales líderes de Los Combatientes junto con Roger Ayachi, según el entrevistado.

Agregó que Flor de los Milagros Contreras, quien en enero fue detenida por negarse a usar mascarilla, fue formada en La Resistencia, pero ahora es integrante de Los Combatientes. Mientras que Álvaro Subiria Alegría, quien fue grabado este año mientras agredía verbalmente a una periodista de Latina, sería parte de La Insurgencia.

“Son grupos que tienen un denominador común, no solo en el activismo de tomar calles por cuestiones concretas; sino también en manifestaciones simbólicas. No podríamos hablar de manifestaciones del tipo ideológico porque no es algo que yo haya encontrado en estos colectivos”, explicó.

Daniel Yovera comentó que se comunicó con Juan José Muñico, mejor conocido como Jota Maelo, líder de La Resistencia, en horas de la mañana, y le confirmó que este colectivo también participó de la protesta en contra de la presentación del libro de Sagasti Hochhausler.

“Ellos mismos han señalado que reciben consejería permanente de militares, de agentes de seguridad, así que esto es importante porque sus acciones son un secreto y son solamente de conocimiento de la cúpula que comandan estos grupos”, advirtió.