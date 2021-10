César Hildebrandt: Hay un ataque de la derecha callejera para azuzar el golpe de Estado

El periodista César Hildebrandt señaló esta mañana en diálogo para La República que, a raíz de las agresiones del grupo de extrema derecha La Resistencia, vinculados a Fuerza Popular, en contra del expresidente Francisco Sagasti, se ha evidenciado que existe un ataque de la derecha callejera motivado por una derecha editorial y televisiva que pretende insistir con el tema del supuesto fraude electoral para llevar a cabo un golpe de Estado.

“ Hay un ataque de la derecha callejera que no hace sino responder a lo que hace la derecha editorial, la derecha impresa, la derecha televisiva , que es azuzar el golpe de estado. Siguen con esta lógica de mover el tema del fraude, resucitar el tema del fraude. El zombie del fraude ha vuelto a caminar en el cementerio de ideas de la derecha y en algunos diarios. En una televisora en particular se habla constantemente del fraude y se habla de la fuerza armada como apoyo institucional final, como desenlace casi previsible a todo esto que va a ocurrir. Están jugando al golpe, clarísimamente”, dijo el periodista para La República.

Asimismo, Hildebrandt argumentó que las acciones de este grupo extremista pretenden barrer con quienes votaron por el primer mandatario Pedro Castillo en vez de por Keiko Fujimori, a quienes consideran una “salvadora”.