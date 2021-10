Bermejo respalda a Belmont como asesor del presidente Castillo: “es su prerrogativa”

El congresista Guillermo Bermejo, de Perú Libre, respaldó el nombramiento del exalcalde de Lima, Ricardo Belmont, como asesor del Despacho Presidencial. De esta manera, el legislador respondió a las críticas que generó la designación y recordó que es prerrogativa del presidente de la República, Pedro Castillo, nombrar a sus asesores.

“ El presidente sabrá por qué lo ha nombrado asesor presidencial, es prerrogativa (del jefe de Estado). No podemos seguir armando una turbulencia política por cualquier nombramiento , sino mejor le entregamos el Gobierno a la derecha y que gobiernen ellos”, declaró en exteriores de Palacio de Gobierno.

El parlamentario instó a cierto sector de la oposición en el Congreso a no generar más ruido político por el nombramiento de un asesor. Asimismo, consideró que algunos congresistas de otras fuerzas políticas todavía no superan el haber perdido las elecciones presidenciales.

“ El Congreso de la República no pone ministros, ellos no pueden decidir sobre las cosas del Ejecutivo. Es el Ejecutivo el que escoge a sus ministros y a sus asesores, decir lo contrario es caer en el bolsón sedicioso del Congreso, (de los) que no terminan de aceptar que perdieron las elecciones con un partido de pueblo, no terminan de entender que un rondero, un campesino, les ganó las elecciones, pero ese es su problema”, agregó.

No conocía problemas judiciales de Richard Rojas

Por otro lado, Guillermo Bermejo también se refirió al pedido de impedimento de salida del país por 12 meses que requirió la Fiscalía contra Richard Rojas, recientemente nombrado por el Gobierno de Pedro Castillo como embajador en Caracas.

El legislador aseguró no estar al tanto de los temas legales del hombre cercano a Vladimir Cerrón: “No conocía los problemas judiciales del señor Rojas”. También negó que este haya sido rechazado por Panamá como embajador.

“ No es que se le haya negado, tengo entendido que se presentan cartas, se espera un mes y se retiraron las cartas. Imagino que la Cancillería retiró las cartas ”, sostuvo.