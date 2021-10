Dictan prisión para exjefe de seguridad de Alejandro Toledo

El exjefe de seguridad de Alejandro Toledo, Avraham Dan On, tiene desde este lunes una orden de captura a nivel internacional por el caso Interoceánica Sur (tramos 2 y 3), vinculado a las coimas y la adjudicación irregular del proyecto a Odebrecht .

Richard Concepción Carhuancho, magistrado del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, lo decidió así luego de escuchar el pedido del fiscal José Domingo Pérez desde abril de este año, aproximadamente. La medida de prisión preventiva aplicará por 18 meses solo contra Dan On.

Según la resolución del juez, no existe otra limitación que asegure la presencia del acusado al país mientras se desarrolla la etapa intermedia del caso, que iniciará formalmente este jueves. Es decir, una fase previa al juicio oral donde se emitirán sentencias y puede durar más de un año o dos, dada la complejidad del asunto.

“Si bien dicho acusado tendría más de 65 años de edad, con la imposición de la detención domiciliaria no se evitaría el peligro de fuga del referido acusado, ya que es altamente probable que reitere su comportamiento procesal de estar fuera del país y de no ponerse a derecho antes las autoridades peruanas” , apuntó Carhuancho entre sus argumentos contra Dan On.

Por otra parte, el juez apuntó también que Dan On adujo tener una enfemedad oncológica con un documento del 2017, desconociéndose actualmente su estado de salud en Tel Aviv, Israel, donde radica. “La única manera de asegurar el éxito del proceso en su caso concreto, sería emitir captura nacional e internacional en su contra , a fin de asegurar su presencia física para los fines de la decisión final”, aseguró Concepción Carhuancho.

PUEDES VER: Alejandro Toledo pide no volver a prisión por mal estado de salud

Otros dos coacusados del caso Interoceánica Sur como Sergio Bravo Orellana y Alberto Pasco-Font, en cambio, recibieron las siguientes limitaciones: no ausentarse de su localidad sin previa autorización judicial, presentarse ante el Juzgado cada mes, incomunicación con testigos y coinvestigados del caso y el pago de S/200.000 cada uno en el plazo máximo de treinta días.

Lo que determinó la medida menos grave para ambos fue su sometimiento al proceso en el Perú así como el cuadro de diabetes en Bravo Orellana y el de hipertensión en Pasco-Font.

Próxima etapa

En agosto de 2020, el fiscal José Domingo Pérez presentó su pedido de acusación contra 9 personas, incluyendo a Toledo; y de sobreseimiento (archivo) del caso para otros tres ciudadanos.

En las últimas semanas, luego de varios meses y pedidos pendientes, el juez Concepción Carhuancho pudo programar el inicio del control de acusación (fase previa al juicio oral) para este jueves 21 de octubre.

Alejandro Toledo Manrique (acusado a 20 años y 6 meses de prisión)

Sergio Bravo Orellana (acusado a 9 años de cárcel)

Alberto Pasco-Font Quevedo (acusado a 9 años de cárcel)

Avraham Dan On (acusado a 9 años de cárcel)

José Graña Miro Quesada (acusado a 20 años y 6 meses de prisión)

Fernando Camet Piccone (acusado a 20 años y 6 meses de prisión)

José Castillo Dibós (acusado a 20 años y 6 meses de prisión)

Hernando Graña Acuña (acusado a 11 años y 6 meses de prisión)

Gonzalo Ferraro Rey (acusado a 11 años y 6 meses de prisión)

De este modo, se solicitaron 20 años y medio de cárcel contra el expresidente Toledo por haber cometido los delitos de colusión y lavado de activos. Al exmandatario se le imputó haber pactado irregularmente con la constructora brasileña Odebrecht para que gane el concurso sobre la vía IIRSA Sur y recibir, a cambio de ello US$35 millones, aproximadamente.

PUEDES VER: Investigación por la carretera IIRSA Sur podría extenderse hasta 2024

Junto a Toledo hayotros empresarios que podrían recibir condenas. Para los exdirectivos de GyM, José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña, se pidieron 20 años y medio, y 11 años y seis meses de prisión, respectivamente.

En la acusación fiscal figuran además el empresario Gonzalo Ferraro Rey y los exejecutivos de JJ Camet, Fernando Camet Piccone; y de ICCGSA, José Castillo Dibós. Todos exsocios de Odebrecht cuando conformaron el consorcio para ganar la licitación de la Interoceánica Sur.

Domingo Pérez pidió al Poder Judicial también en agosto de 2020 que se les archive el caso a John Barclay Méndez (fallecido en julio de 2020), Gideon Weinstein y Sabi Saylan. Estos dos últimos fueron socios de Josef Maiman, examigo de confianza de Toledo, y fueron investigados por el delito de colusión en calidad de cómplices primarios.