AAR sobre Belmont: “¿Qué puede sacar Castillo de un homofóbico, misógino, xenofóbico?”

Augusto Álvarez Rodrich sostuvo que el Gobierno de Pedro Castillo ha dado una señal insólita tras el nombramiento del empresario y político Ricardo Belmont como el nuevo asesor del Despacho Presidencial.

La noticia fue dada por Castillo Terrones, quien dio la bienvenida al exalcalde de Lima mediante un tuit. “Mi agradecimiento a Ricardo Belmont por sumarse al equipo del Gobierno del Bicentenario. Su experiencia profesional y política estará al servicio del Perú, asumiendo la asesoría del Despacho Presidencial. Lograremos un buen trabajo, pensando siempre en el desarrollo del país”, escribió el mandatario.

Sin embargo, AAR recordó que hace algunos días Belmont Cassinelli arremetió contra Pedro Castillo, quien hoy celebra 52 años de vida.

“Castillo no es nada, es un dirigente y profesor que apenas pudo pasar los cursos, pero es un buen hombre, no es mala persona, no es mala leche, todavía no se ha corrompido, lo están corrompiendo”, dijo el exburgomaestre.

En otro video viral, el también excongresista afirmó que el mandatario “va a ser uno más de los que se va a la cárcel o termina rico y fugado del país”.

Tras su nombramiento, Belmont aseguró a los hombres de prensa que sus declaraciones fueron sacadas de contexto. Asimismo, sostuvo que su labor como asesor presidencial tendrá como objetivo “decirle al presidente que primero hay que cumplir con las vías maestras. Segundo, armar un equipo de primera con muy buenos constitucionalistas, economistas, hombres que tengan una buena trayectoria en todas las áreas que él invita”, señaló a su salida del Palacio de Gobierno.

“¿Qué puede sacar el presidente Castillo de un homofóbico, misógino, xenofóbico, una persona que hace tiempo ya quemó neuronas y anda dando tumbo y tumbo?”, cuestionó Rodrich.

Desde su punto de vista, solo se necesitarán un par de meses para que Ricardo Belmont despotrique contra Pedro Castillo cuando el mandatario se niegue a darle la razón en algún tema político.

El periodista recalcó que Belmont es un personaje cercano a Vladimir Cerrón, sentenciado exgobernador de Junín.

Por su parte, la primera ministra, Mirtha Vásquez, quien también ha sido atacada por Belmont, aseguró que el sucesor de Francisco Sagasti es libre de elegir a sus asesores, pero resaltó que existen políticas de Estado claras.