Pedro Castillo anuncia que Ricardo Belmont asumirá la asesoría del Despacho Presidencial

El presidente de la República, Pedro Castillo, anunció este lunes 18 de octubre que el ex alcalde de Lima, Ricardo Belmont, se desempeñará como asesor del Despacho Presidencial. Este no es el primer acercamiento entre el mandatario y el periodista. De acuerdo con declaraciones de Belmont Cassineli, en el mes de mayo, Castillo Terrones le ofreció el cargo de presidente del Consejo de Ministros; sin embargo, no aceptó el puesto por “temas personales”.

“Mi agradecimiento a Ricardo Belmont por sumarse al equipo del Gobierno del Bicentenario. Su experiencia profesional y política estará al servicio del Perú, asumiendo la asesoría del Despacho Presidencial . Lograremos un buen trabajo, pensando siempre en el desarrollo del país”, expresó Castillo en un tuit.

El comunicado del presidente se da luego de que entabló una reunión en la sede de Palacio de Gobierno con el exburgomaestre, quien brindó declaraciones a los hombres de prensa que esperaban su salida.

PUEDES VER: Torres afirma que Minjus determinará responsabilidades sobre reglaje en Migraciones

“(Mi labor va a ser) decirle al presidente que primero hay que cumplir con las vías maestras. Segundo, armar un equipo de primera con muy buenos constitucionalista, economistas, hombres que tengan una buena trayectoria en todas las áreas que él invita”, señaló.

Belmont afirmó que Castillo iría a prisión

Ricardo Belmont también se refirió a unas declaraciones difundidas la semana pasada en las que se escucha al periodista asegurar que Pedro Castillo “va a ser uno más de los que se va a la cárcel o termina rico y fugado del país”.

“ Si escuchan el editorial completo, porque sacan de contexto la frase, yo quise decir lo que me ocurrió a mí, yo acabé con un pie en la cárcel. ¿Por qué? Porque primero la prensa me sentenció y después fue al Poder Judicial con sentencia de la prensa . Eso es lo que le dije al presidente y se lo dije en las redes sociales para que escuche. Al presidente le estaban buscando todas las sin razones que a otros políticos no se las buscan, acá tiene que haber equidad en la información”, declaró el flamante asesor del jefe de Estado.

Castillo firmó compromiso, afirma Belmont

Belmont también reveló que Pedro Castillo suscribió un compromiso denominado vías maestras para que funcionarios que tengan una sentencia en su contra no vuelvan a ocupar un cargo en el Estado.

“ No prescribirán los delitos contra el Estado y los funcionarios sentenciados serán inhabilitados a perpetuidad , o sea, que el funcionario que va a trabajar en el Estado y pone un sobreprecio a una compra (...), esa persona, si se le descubre, inhabilitado de por vida”, afirmó.

(¿Incluye a Vladimir Cerrón?) Incluye a todo el mundo, para que vean ustedes que estamos dispuestos a jugar limpio. Si hay una sentencia tendrá que aclarar y presentarse a derecho y defenderse”, agregó.