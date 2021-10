Guido Bellido pidió salida de Mirtha Vásquez de la PCM

El congresista por Perú Libre, Guido Bellido, manifestó que su bancada desea el cambio de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, además de otros miembros del gabinete. De acuerdo con el ex primer ministro, su sucesora representa “una contradicción” para su partido político, ya que no prioriza la “propuesta bandera de campaña”, que es la conformación de una asamblea constituyente para la posterior redacción de una nueva Constitución.

”Nosotros estamos planteando cambios en el gabinete y ese cambio tiene que ir desde la presidenta del Consejo de Ministros (Mirtha Vásquez) porque no podemos tener una presidenta de PCM (que diga que) una propuesta bandera de campaña no está en agenda. Eso ya es una contradicción. Eso no se puede concebir de ninguna manera”, declaró Bellido para Canal N.

Sobre una posible reconsideración para dialogar con la primera ministra, el congresista descartó la opción. Precisó que, en adelante, solo se ceñirá a seguir el programa político.

“Yo creo que no hay mayor tema que conversar. Nosotros (Perú Libre) no somos hijos de nadie. Nosotros hacemos política y la política se dialoga poniendo por delante el programa que tenemos . Esa es la orientación, sobre ese programa conversamos, no hay cosa que conversar, no sobre temas secundarios”, indicó.

Bellido recordó también que como bancada, Perú Libre no otorgará el voto de confianza al gabinete Vásquez. Aclaró que no se trata de un berrinche, sino de una decisión firme que no tiene marcha atrás.

“Que la actual ministra haya tomado distancia y que diga que nuestra agenda a la nueva Constitución va a pasar a segundo plano... Nosotros ya tenemos postura, no vamos a retroceder, ya hemos sido claros . Nuestra actitud no es de niño mañoso, es firme”, reiteró.

Mirtha Vásquez se reunió con 17 congresistas de PL

Este lunes 18 de octubre inició las llamadas ‘Rondas de diálogo para la gobernabilidad’ entre la primera ministra y las bancadas parlamentarias. La primera en ser agendada fue Perú Libre, pero el vocero de la agrupación, Waldemar Cerrón, negó su asistencia.

Pese a ello, se conoció que a la cita acudieron 17 de 34 legisladores del partido. Entre ellos, se registraron Víctor Cutipa, Paul Gutiérrez, Katy Ugarte, Roberto Kamiche, Óscar Zea, Pasión Dávila, Edgar Tello, Segundo Quiroz y Francis Paredes.