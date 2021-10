Maúrtua explicará nombramiento de Richard Rojas como embajador de Venezuela ante Congreso

Óscar Maúrtua, ministro de Relaciones Exteriores, solicitó presentarse ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República para informar sobre el estado actual del nombramiento de Richard Rojas como embajador de Venezuela. El legislador de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, presidente del mencionado grupo de trabajo, precisó que el canciller pidió que sea una sesión reservada.

Ante ello, la congresista de Avanza País Adriana Tudela saludó la disposición del canciller, pero expresó su desacuerdo con que sea una sesión reservada. “No hay ningún tipo de información sensible al momento de explicar por qué es que el Gobierno ha restablecido relaciones diplomáticas y cuáles son las implicancias de este restablecimiento (…). No hay nada que justifique que la sesión sea reservada. Si el canciller tiene información sensible que compartir, en ese momento se puede pasar a una sesión reservada ”, manifestó.

Por su parte, el parlamentario de Perú Libre Guillermo Bermejo felicitó la iniciativa del ministro Óscar Maúrtua e indicó que no debería haber suspicacias por la solicitud de una sesión reservada. “Debe ser que algún tema de carácter importante pretende decirnos (…). No se puede aceptar que se utilice el tema Venezuela para politizar. El derecho internacional reconoce a los Estados, no a los gobiernos”, sostuvo.

Luego de ser puesto a consideración de los miembros de la comisión y a pedido de Ernesto Bustamante, se planteó que la sesión donde se presentará Óscar Maúrtua sea pública y que se amplíe la agenda para que informe sobre la situación de las relaciones con Venezuela.

“ Ha sido aprobado aceptar la solicitud de señor canciller de la República para presentarse (…). Esta sesión será pública. Por su puesto, tiene la prerrogativa de solicitar pasar a una sesión secreta cuando lo estime necesario ”, refirió el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Se informó que se comunicarán con despacho del canciller Maúrtua para coordinar la fecha y la hora de su presentación, la cual será en el transcurso de la próxima semana.

Richard Rojas, embajador de Perú en Venezuela, señala que Gobierno estima que “Venezuela es democrática”

Tras ser aceptado como embajador de Perú en Venezuela, Richard Rojas afirmó que el Gobierno de Nicolás Maduro es “democrático”, pese a que existen restricciones contra grupos políticos de oposición.

“ Para nosotros, nuestra postura partidaria es que Venezuela es democrática. En Perú también hay persecución política como la que estamos viviendo los militantes de Perú Libre (…). Yo estuve como en el año 2018 en las elecciones de Venezuela. Yo estuve viendo las elecciones y se dieron de una manera transparente y tranquila”, indicó.

Richard Rojas dijo que su designación la conversó personalmente con el presidente Pedro Castillo. Foto: Carlos Contreras/La República

Richard Rojas se encuentra investigado por la Fiscalía por el delito de lavado de activos por el presunto financiamiento ilegal en la campaña electoral.