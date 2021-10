Vásquez sobre designación de Belmont: El presidente tiene la autoridad de elegir a sus asesores

La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, indicó que la designación de Ricardo Belmont como el nuevo asesor del despacho presidencial era una decisión autónoma del presidente, Pedro Castillo, y que todos los que trabajan para el Estado deben regirse por las políticas del Gobierno. Esto, pese a que el exalcalde de Lima haya hecho público su escepticismo frente a la vacunación contra la COVID-19, uno de los principales ejes de trabajo de esta gestión.

“ Cada autoridad, el presidente sobre todo, está en la autoridad de elegir a sus asesores , lo importante acá es que hay políticas de Estado que son muy claras y que esas tienen que ser el referente para cualquier funcionario público, para cualquier asesor”, declaró Vásquez a la prensa.

“ Nosotros seguimos apostando por el tema de la vacunación, por el tema de la estabilidad y de la gobernabilidad , por temas muy importantes que tienen que ver con la educación, entonces eso es lo que rige la política de Estado y a eso, todos los que trabajemos para este país y para el Gobierno, tenemos que ajustarnos”, añadió.

Como se informó, el presidente Pedro Castillo anunció este lunes 18 de octubre que Belmont se desempeñará como asesor del Despacho Presidencial. Según las declaraciones del también periodista, en el mes de mayo, Castillo Terrones le ofreció el cargo de presidente del Consejo de Ministros; sin embargo, no aceptó por “temas personales”.

Ricardo Belmont ha lanzado duras críticas contra la ministra Mirtha Vásquez , pues cuestionó su gestión cuando fue presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, acusándola de que no aportó “en nada”. Incluso, la tildó de caviar.

“(Mirtha Vásquez) no dio ni una ley, no apoyó nada siendo presidenta del Congreso, ¿y ahora es presidenta del Consejo de Ministros? Yo no sé qué habilidad tienen estos caviares para meterse , se meten por la puerta falsa. Y los caviares tienen prensa”, manifestó en un video.

Vásquez señala “apertura” para lograr voto de confianza

En otro momento, la jefa de la PCM manifestó que está dispuesta a dialogar con todas las bancadas para lograr consensos con miras al voto de confianza. Además, señaló que la mayoría con las que se ha comunicado, han mostrado disposición para ello.