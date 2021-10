Wilson Quispe: Mirtha Vásquez debe ratificar el cambio de Constitución como su prioridad

El congresista Wilson Quispe de Perú Libre hizo un llamado a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, a ratificar el cambio de Constitución como una de las prioridades de su gestión, de lo contrario no recibiría el voto de confianza. Asegura que el tema es prioritario dentro de la bancada oficialista y pedirán acciones concretas para apoyar al nuevo gabinete.

“ Si la señora Mirtha Vásquez no tiene como prioridad el cambio de la Constitución, no le podemos dar el voto de confianza que pide . Primero debe aceptar el programa de cambio que se le ha prometido al pueblo”, dijo en diálogo con La República.

Desde Puno, el parlamentario reveló que tuvo un primer acercamiento con Mirtha Vásquez el último jueves, donde él le trasladó su preocupación por los reclamos de los productores cocaleros y agricultores en la provincia de Carabaya. Ella se habría comprometido a informarse del tema y atender el conflicto.

“Hay un compromiso del presidente de la República, Pedro Castillo, de apoyar a los cocaleros. Ella debería seguir esa política, atender a los hermanos cocaleros. Lo primero que tiene que hacer es atender al pueblo”, agregó.

Premier Mirtha Vásquez dejó en claro que una Nueva Constitución no era prioridad para su gestión. Foto: La República.

No es una prioridad para el gabinete Vásquez

El pasado sábado 9 de octubre, la premier dejó en claro que una Nueva Constitución no era prioridad para su gestión. Detalló que plantear una Asamblea Constituyente requiere un largo proceso que podría generar distracciones en temas centrales.

“ No es una prioridad de este gobierno en este momento. Necesitamos atender temas más importantes, como la alimentación, la reactivación económica y superar la crisis . Eso nos dará condiciones para pensar en reformas de fondo”, declaró a TV Perú.

Tres temas claves para Mirtha Vásquez

No bastan las promesas. Para Wilson Quispe no bastarán los compromisos que Mirtha Vásquez pueda realizar ante la bancada de Perú Libre, sino las acciones concretas respecto a tres temas: cambio de Constitución, renegociación con el consorcio Camisea y atender a las organizaciones sociales como los cocaleros y agricultores de Carabaya.

“A las personas no se les califica por lo que dicen, sino por sus acciones. La decisión (de dar el voto de confianza) la vamos a tener que tomar con los demás congresistas porque la señora lo primero que tiene que hacer es demostrar el compromiso que tiene Perú Libre con el pueblo”, expresó a este medio.

Seguidamente, el legislador agregó: ” Primero, aceptar el cambio de la Constitución política. Segundo, renegociar con el consorcio Camisea y todas las demás empresas internacionales mineras y tercero atender a las organizaciones sociales que necesitan su atención. Frente a ello, ella deberá pedir el voto de confianza con sus acciones ”.

Se apresuró a programar reunión con Perú Libre

La bancada de Perú Libre anunció que no asistirá a la reunión convocada por la presidenta del Consejo de Ministros para este lunes 18 de octubre, en el marco de las “Rondas de Diálogo por la Gobernabilidad”. A través de un documento enviado a la PCM por su vocero, Waldemar Cerrón, el grupo oficialista justificó la no asistencia señalando que sus legisladores se encuentran en semana de representación y no podrán llegar a tiempo a la cita.

“Particularmente yo estoy todavía en mi región haciendo unos trabajos de representación y también tengo programado ya atender a algunas autoridades y me parece que no vamos a poder asistir al 100% para esa invitación. Me parece que ha sido muy prematuro ”, dijo.

De acuerdo con sanción para ministras Dina Boluarte y Betssy Chávez

La ministra Dina Boluarte pidió a los congresistas oficialistas no dejarse llevar por ideas de algunos dirigentes del partido. Foto: Agencia Andina.

Por otro lado, Wilson Quispe se mostró a favor de una sanción dentro del partido Perú Libre en contra de las ministras Dina Boluarte y Betssy Chávez, por haber aceptado integrar el gabinete de Mirtha Vásquez.