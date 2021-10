Óscar Zea: “No dar un voto de confianza es votar junto a fujimoristas y golpistas de López Aliaga”

El congresista de Perú Libre Óscar Zea señaló que no darle el voto de confianza al gabinete que conduce Mirtha Vásquez implica “votar junto a los fujimoristas y a los golpistas de López Aliaga”. Dijo no estar de acuerdo, tampoco, con la apreciación de que el nuevo equipo ministerial significa correrse hacia la derecha.

¿Usted ve peligro de fraccionamiento en Perú Libre?

Desde que salió el pronunciamiento ha habido declaraciones de los compañeros. Vamos a conversar de manera conjunta y ahí veremos qué es lo que está pasando, pero yo estoy en lo mismo de siempre.

¿Qué quiere decir?

Los candidatos al Congreso y el presidente hemos tenido propuestas en la campaña, había un rumbo trazado y de ahí no tenemos que distanciarnos. El presidente ha sido muy claro en encaminar la segunda reforma agraria, el cambio de la Constitución, entre otras.

¿Pero ve algún riesgo de que la bancada se quiebre?

Habrá que ver lo que ocurra en estos días. Algunos compañeros, el vocero (Waldemar Cerrón) se han pronunciado en un sentido diciendo que no van a dar un voto de confianza. No dar un voto de confianza es votar junto a los fujimoristas y junto a los golpistas de López Aliaga y nosotros hemos estado desde la posición de la izquierda manteniendo firmeza. Tiene que haber un diálogo, vamos a conversar y veremos por qué estos pronunciamientos.

¿Esperaba el comunicado?

No, no, honestamente no.

¿Qué sintió al leerlo?

Me sentí muy sorprendido.

¿Por qué?

Al principio pensé “¿cómo es esto?”, nunca nos han comunicado, luego entendí que era del partido, no de la bancada. También me puse a pensar cuándo se reunieron, nunca me avisaron. Leí todo ese contenido, lo de las expulsiones, lo de no dar el voto de confianza. Recuerdo que ese día cuando se dieron los cambios del gabinete conversamos con el presidente y afuera algunos compañeros decían que no iban a dar el voto de confianza. Yo imaginé entonces que no era algo tan firme, pero cuando vi el pronunciamiento me sorprendí.

Esperaba que rectificaran.

Esperaba eso, claro. Usted comprenderá que tenemos diferentes posturas, pensé que era una más y ya luego…

PUEDES VER: Dirigentes de Perú Libre instan a Pedro Castillo a retomar sus promesas

¿Este Gobierno se ha ido a la centroderecha?

Ha habido declaraciones de algunos compañeros en ese sentido. No conozco, honestamente, cuál de los ministros podría ser de la derecha. Lo que se ha escuchado también es eso de los caviares, pero las elecciones se ganaron de manera apretada, PL necesitaba fuerza y parte de la ayuda nos la brindó la señora Verónika Mendoza.

¿Respeta el apoyo que les dio Verónika Mendoza?

No solo respeto, sino que también estoy agradecido.

¿Hay banderas irrenunciables en el Gobierno? Por ejemplo, ¿la asamblea constituyente debe ser prioridad?

La AC ha sido prioridad en la campaña. El pueblo, las regiones, las provincias solicitaron que se encamine ese tema y había un firme compromiso de nosotros y del presidente. Esto se tiene que cumplir y no se puede postergar. Es normal que se priorice la salud, la economía, pero eso no significa de ninguna manera que se pueda dejar en segundo plano la AC. El presidente de repente ha cambiado a los ministros, pero no el rumbo.

PUEDES VER: Perú Libre muestra su rechazo a designación de Boluarte y Chávez como ministras

¿Ha evaluado retirarse?

En absoluto, más bien pienso que tenemos que reflexionar.

El comunicado es también muy cuestionador contra las ministras Dina Boluarte y Betssy Chávez. ¿Qué piensa de eso?

Aparte de los ministros de Justicia, de Economía, que son profesionales de talla, las dos que usted menciona suman y van a hacer un gran papel. Son grandes profesionales y las apoyo. Yo en general me siento cercano a PL, hemos estado juntos firmemente y se ganaron las elecciones. Luchamos para que Pedro Castillo sea presidente y ahora que lo es lo estamos apoyando. Llamo a la unidad.

"Harán un gran papel. Son grandes profesionales y las apoyo", afirmó Zea sobre las ministras Chávez y Boluarte. Foto: composición LR

Comprendo que haga un llamado a la unidad, pero comprenderá que estas dinámicas internas sugieren otra cosa.

¿Pero las dinámicas generadas por quienes? Nosotros no hemos generado comunicado alguno. Es natural que en cualquier Gobierno haya habido cambios, y seguirá habiendo. Quien tiene la prerrogativa es el presidente. Yo no sé por qué se alarman tanto, ¿no?

PUEDES VER: Secretario regional de Perú Libre anuncia que sancionarán a Dina Boluarte y Betssy Chávez

Yo no me alarmo.

Le digo a mis compañeros.

¿Vladimir Cerrón representa un problema al Gobierno?

Le tengo bastante respeto al señor Cerrón. Al mismo tiempo, Castillo es el presidente de más de 30 millones de peruanos. No son dos presidentes. No tres. Eso lo tenemos claro. Si me pregunta si él obstruye, no conozco.

Él difundió el comunicado.

Ellos tendrán que explicar eso. Estamos en un terreno democrático y se respeta la postura que tienen. Hay que dialogar y limar asperezas.

¿Cree que es posible?

Todo es posible.

¿Cómo ve la relación entre la bancada y el presidente?

Lo que podemos ver desde nuestras regiones es que, si bien existe este pronunciamiento, nosotros respaldamos a nuestro presidente. Varios compañeros me llamaron por teléfono para decir que apoyan a Castillo.

Hace unos días también conversó con unos compañeros de la bancada que le dijeron que votarían por la confianza, ¿correcto?

Así es. Para ser exactos, éramos siete compañeros y todos dijimos que íbamos a apoyar firmemente.

¿Y cree que se reafirmen?

Yo pienso que sí, yo pienso que sí.