Mirtha Vásquez: mañana premier inicia diálogo con bancadas de Perú Libre y Alianza para el Progreso

Mañana las bancadas de Perú Libre (PL) y de Alianza para el Progreso (APP) serán las primeras en reunirse con la titular del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez, con la finalidad de escuchar las posiciones de los grupos parlamentarios y generar los consensos con miras a lograr el voto de confianza.

Vásquez había anunciado la ronda de diálogos, luego de la primera reunión de Consejo de Ministros el pasado miércoles 13. “La ronda de conversaciones va a ser muy saludable en el marco de la gobernabilidad”, anunció en ese momento.

Ese día añadió que en el Consejo de Ministros se aprobó un proyecto de reforma constitucional que pretende encontrar una salida al entrampamiento que ha existido en los últimos años respecto al uso tanto de la vacancia por incapacidad moral como de la cuestión de confianza. Se estima que la primera ministra consultará la iniciativa con las bancadas dialogantes.

Reactivación y confianza

Consultado el vocero de APP, Eduardo Salhuana, consideró “fundamental” la reunión con la premier a fin de escuchar los lineamientos centrales de su gestión. “Lo que le vamos a plantear a la ministra es que su gestión se aboque a la reactivación económica, generar mayor inversión pública, generar mayor confianza a los agentes económicos privados”, resaltó.

Salhuana indicó que serán claros en señalarle su posición en contra de la Asamblea Constituyente. “Vamos a plantearle que de una vez por todas el Gobierno no insista en el tema de la asamblea constituyente. Mientras esté allí en el aire, seguirá siendo un factor de inestabilidad. ¿Quién invierte en un país donde están diciendo que mañana se cambian todas las reglas de juego?”, advirtió.

Respecto a los cuestionamientos del ministro del Interior, Luis Barranzuela, dijo que le manifestarán su disconformidad, aunque aclaró que su decisión de darle el voto de confianza o no a su gabinete no depende de este último tema.

PUEDES VER: Los factores que condicionan el voto de confianza

Elías Varas, vocero alterno de Perú Libre, espera -a título personal- que las políticas sectoriales de la gestión de la premier Vásquez coincidan con los programas de Perú Libre.

Así, dijo que es prioridad que el Ejecutivo inicie el retorno de los estudiantes a clases y con ello la mejora de los programas de educación locales y la solución de la conectividad del país.

En la salud, indicó que es necesario que se refuerce la atención primaria con horarios ampliados, profesionales capacitados y el fortalecimiento del equipamiento en los centros de salud. También mencionó la urgencia de asegurar la alimentación con la implementación de la segunda reforma agraria.

Varas respaldó la asamblea constituyente, aunque indicó que no es prioridad. “Mientras se cree las condiciones necesarias, se va a postular el tema de una nueva Constitución que sea igualitaria, inclusiva, democrática y participativa (...), pero no es prioridad”, aseveró.

El martes es el turno de seis bancadas congresales, una de las cuales es Acción Popular. No obstante, su vocero Carlos Zeballos informó que no acudirán y primero tendrán su reunión de bancada este miércoles, donde no solo fijarán la agenda que llevarán a la premier, sino la fecha del encuentro con Vásquez.

Posición. Acción Popular no asistirá este martes a la PCM. Foto: Antonio Melgarejo/ La República

Carlos Anderson (Podemos) dijo que su expectativa es saber si realmente la posición de la premier respecto a la Constituyente no será una prioridad, como lo anunció días atrás. También espera saber sus consideraciones sobre los cuestionamientos a Barranzuela.

Expectativas de la bancada morada

El congresista Edward Málaga (Partido Morado) indicó que su expectativa es transmitirle a la premier prioridades puntuales en materia de ciencia, cultura, salud, y medioambiente.

“Plantearle una agenda común de trabajo y cooperación, a fin de aportar directa e incondicionalmente al trabajo del Ejecutivo”, explicó Málaga.

Asimismo, estará en agenda la defensa de la reforma educativa magisterial, como de los de derechos de la comunidad LGTBI.

PUEDES VER: En agenda cambios en la vacancia y la cuestión de confianza