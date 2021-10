Katy Ugarte sobre cancelación de reunión con Mirtha Vásquez: No podemos cerrarnos al diálogo

La congresista de Perú Libre Katy Ugarte cuestionó la decisión del vocero de la bancada, Waldemar Cerrón, de cancelar la reunión pactada con la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, para este lunes 18 de octubre. La parlamentaria también reiteró que sí otorgará el voto de confianza al nuevo gabinete ministerial, a pesar de que en un comunicado publicado esta semana se exhortaba al grupo parlamentario a no dar la aprobación por un “inocultable giro político al centro derechismo” del Gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo, tras la salida del ex primer ministro Guido Bellido de la PCM.

“Este diálogo es importante, no podemos cerrarnos a una situación que el Perú necesita. (Necesita) que tanto la oposición y todos tengamos que sentarnos a dialogar y escuchar más que todo las propuestas que va a dar la nueva premier ”, sostuvo Ugarte en diálogo con RPP.

En esa misma línea, la parlamentaria oficialista se mostró en contra de la propuesta de Cerrón Rojas de unir la reunión que entablará la bancada con el jefe de Estado este viernes con la de Vásquez Chuquilín.

“ No podemos juntar los dos (encuentros) ”, expresó Ugarte Mamani, quien manifestó su disposición para reunirse, junto con otros legisladores de Perú Libre, con la titular de la PCM este lunes. También hizo un llamado a la reflexión debido a que “por encima de los colores políticos está el país”.

Ugarte cuestiona legitimidad de comunicados de bancada

En otra parte de la entrevista, Katy Ugarte se refirió a los pronunciamientos que emite el portavoz de Perú Libre en el Legislativo, Waldemar Cerrón. Tras los cambios efectuados en el Consejo de Ministros, el vocero difundió diversos comunicados en los que se asevera que la bancada del oficialismo no apoyará al gabinete ministerial de Mirtha Vásquez; sin embargo, los mencionados textos solo fueron respaldados por el sector ligado al dirigente y sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón.

“Yo respeto su opinión, pero nosotros, los maestros, no nos hemos reunido. Él (Waldemar Cerrón) podrá hablar por su bancada por todos los que son alineados a Perú Libre. Nosotros no vamos por ese camino. Nosotros no somos así . Los maestros siempre hemos sido personas amplias que sabemos escuchar”, manifestó.

En ese sentido, aseveró que la publicación de los textos son “a título personal” y que “no es saludable para la bancada”.