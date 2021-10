Luis Barranzuela adeuda más de 60.000 soles en impuestos a la Sunat

Una nueva piedra en el zapato para Luis Barranzuela. Un reportaje presentado por el dominical Cuarto Poder este domingo 17 de octubre reveló que el ya cuestionado ministro del Interior mantiene una deuda mayor a los 60.200 soles con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

El alto monto adeudado responde al concepto de impuestos no cancelados, pero el titular del Ministerio del Interior (Mininter) asegura que ya se retomó el pago; sin embargo, la deuda sigue vigente.

“Ese es un tema que lo tiene mi contador, en los temas de las deudas tributarias generadas lógicamente que hay la responsabilidad de estar al día. En un momento hubo un fraccionamiento, se dejó de pagar por un tema pandémico y ahora se ha vuelto a retomar, por favor, entre de nuevo (a la página web)”, declaró en diálogo con el citado programa.

No obstante, en el portal del organismo, la deuda no solo se mantuvo, sino que se incrementó en S/ 98. “Yo soy un hombre de Cristo, ¿de acuerdo? Y he aprendido algo como cristiano: tu pasado no define tu presente ni define tu futuro”, agregó Barranzuela Vite.

Su presentación en el Congreso este lunes 18

Ante la información de que el Gobierno suspendió la erradicación de cocales en Satipo, zona del Vraem, motivo por el cuál fue convocado por la Comisión de Defensa del Congreso para este lunes 18 de octubre, el ministro no solo negó ello, sino que aseguró que no renunciará ante los cuestionamientos que pesan sobre su persona y que su permanencia depende exclusivamente del jefe del Estado.

“Yo no sé si perjudica o no mi permanencia al presidente Castillo. Yo, si en algún momento el presidente me dice: ‘Basta, hasta aquí nomás’, yo qué voy a hacer, no me voy a empoderar en el cargo”, sostuvo.