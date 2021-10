Identifican al presunto nexo de Óscar Peña con jueces del Callao

A partir de la declaración de aspirante a colaboración eficaz, el equipo especial del caso Cuellos Blancos del Puerto logró identificar al presunto agente corruptor del prófugo empresario Óscar Peña Aparicio. Este personaje, según la Fiscalía, se encargaba de los pagos y coordinaciones ilícitas con los jueces y fiscales que emitían las acciones de amparo a favor de la pesca ilegal en el mar peruano.

Se trataría de la abogada Elena Mercedes Revilla Menéndez, contra la que ya se dictó impedimento de salida del país y la obligación de no viajar fuera de la ciudad de Lima sin previo conocimiento y autorización de la Fiscalía.

Revilla Menéndez niega los cargos. Señala que solo fue empleada de la empresa Enterprise Perú SAC y que actualmente no tiene relación con dicha empresa y Peña Aparicio. Su abogado anota que los dichos de los colaboradores no están corroborados y no se prueban las supuestos favores ilícitos.

PUEDES VER: Poder Judicial aprobó ampliación de extradición contra César Hinostroza por el caso Cuellos Blancos

En el despacho del fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón están seguros de la participación de Elena Mercedes Revilla en los tratos ilícitos que Óscar Peña tenía con los jueces del Callao y probablemente de otras distritos judiciales.

Durante varios años, Peña Aparicio logró neutralizar los controles del Ministerio de la Producción y que sus embarcaciones depredaran el mar peruano, gracias a oportunas acciones de amparo que emitían los jueces del Callao.

El colaborador eficaz 010A-2018 ha declarado que Mercedes Revilla jugó un papel muy importante para obtener esas acciones de amparo a partir de la entrega de dádivas en efectivo y materiales a los jueces.

Abogada. Elena Revilla niega su participación en actos ilícitos. Foto: captura de Justicia TV

PUEDES VER: JNJ evalúa la destitución de Víctor Rodríguez Monteza

Reparto de regalos

Según el colaborador, en una oportunidad Revilla habría llegado a la casa del entonces presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, con un televisor LG de 65 pulgadas, como regalo de Peña Aparicio por las acciones de amparo.

Además, ha dado contexto a una serie de audios de conversaciones de “Elenita” con el asistente y el chofer de Ríos, Gianfranco Paredes Sánchez y John Misha.

“¿Qué podría conversar una abogada que no trabajaba en la Corte del Callao con el chofer de Walter Ríos en octubre del 2017″, planteo la Fiscalía. La respuesta solo confirmaría lo que dice el colaborador y los audios.

PUEDES VER: Poder Judicial confirma resolución que rechazó tutela de derechos presentada por Guido Águila

Así, en un audio 7 de febrero del 2018 Gianfranco Paredes le comunica a Óscar Peña que “la Sala Superior Civil había revocado la resolución relacionada a los “pescaditos” y que “Elenita” debe buscar al “amigo” del “tercero”, en referencia al juez Fernando Salinas Valverde, del Tercer Juzgado Civil del Callao, para interponer un nuevo Amparo”.

La señorita Amparo

En otra conversación, esta vez del 15 de marzo, a las 10:04.57 horas de la mañana, Elena Revilla le comunica a Gianfranco Paredes que “el tema en el que estaban en el plazo ya fue ingresado” y se lo debe comunicar al “número uno”, que sería Walter Ríos.

Luego le dice que el tema ha ingresado por suerte al “cuarto”, en referencia al Cuarto Juzgado Civil del Callao, donde Ríos había puesto a la jueza Ana Bouanchi Arias, para favorecer a Peña y otros empresarios. Elenita concluye la conversación señalando que hay otros dos casos que deben ser “direccionados” a jueces amigos.

PUEDES VER: Corte Superior Nacional busca acelerar los juicios del caso Lava Jato

Luego de 32 minutos, Gianfranco llama a Walter Ríos y le dice que “la señorita amparo Moscoso (acción de amparo) se presentó en el piso cuatro con la tía (Cuarto Juzgado de Ana Bouanchi) y que el “amigo del tres” (Tercer Juzgado, Fernando Salinas) ya tiene el “petardo” o “proyecto de construcción” listo para que lo firme el arquitecto del cuarto (juzgado)”.

Al día siguiente, Óscar Peña le comunica al chofer de Walter Ríos que debía comunicarse con “Elenita” a fin de realizar la coordinación, según lo señalado por Gianfranco Paredes. Efectivamente, el 18 de marzo, entre las 8:00 y las 10:00 de la mañana se suceden una serie de llamadas entre John Misha y “Elenita”.

En la primer llamada, Elena le pide a John Misha que pase por su oficina en San Isidro para hacerle entrega de un “encargo”, aunque al final se ponen de acuerdo para encontrarse en Santa Rosa, cerca de un local del Poder Judicial.

PUEDES VER: Pedro Chávarry recibe pena de cuatro años

En la segunda llamada, Elena le informa a Misha que ya está en el lugar acordado y que el “encargo” lo tiene en un sobre. La tercera llamada precisa que el encargo se entregará al interior de un sobre, en la puerta del Primer Juzgado de Paz Letrado.

Se investiga a jueces, fiscales y empresarios

Las diversas fiscalías a cargo del caso Cuellos Blancos del Puerto han iniciado hasta el momento 186 investigaciones que abarca a jueces, fiscales, abogados, empresarios y miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura.

De estas, 50 investigaciones han entrado a etapa de investigación preparatoria para juicio, de las cuales 20 fueron promovidas por el fiscal supremo Pablo Sánchez.

Las investigaciones alcanzan a más de 160 investigados, entres jueces, fiscales, servidores judiciales, abogados y empresarios que fueron beneficiados con resoluciones judiciales, a cambio de pagos ilícitos directos o dádivas.

Las cifras

186 investigaciones a la red de corrupción ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

16 investigaciones en las tres Fiscalías provinciales.

27 investigaciones por enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales.

110 investigados: jueces, fiscales, abogados y colaboradores.