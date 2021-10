Alex Paredes sobre dar confianza al gabinete Vásquez: “Todavía no he tomado una decisión”

El congresista Alex Paredes, de la bancada de Perú Libre, señaló que él todavía no decide si le otorgará su voto de confianza al gabinete ministerial presidido por Mirtha Vásquez. Dio esta declaración pese a que el partido del lápiz había difundido un comunicado en el que anunciaba que el grupo perulibrista no le daría la investidura al actual Consejo de Ministros.

“Yo todavía no he tomado una decisión. Creo que esta situación ya pública (surgida a raíz del comunicado de Perú Libre que compartió Cerrón) no es nada halagüeña. Creo que no es lo que esperaban los votantes que apoyaron al partido político nacional Perú Libre para llegar al Ejecutivo y al Congreso”, declaró el parlamentario oficialista en dialogo con Canal N.

“ Considero que en su momento debe haber una reunión formal , como las que se tienen señaladas los días miércoles a las 8 de la noche, y tal vez ahí conocer de manera ya oficial el pronunciamiento que, si bien es cierto está hecho público, creo que la formalidad tiene que verse y analizarse al interior de una sesión del grupo parlamentario”, añadió.

Asimismo, el legislador indicó que no asistirá a la reunión que la primera ministra, Mirtha Vásquez, tenía programada con la bancada de Perú Libre. El vocero de dicha agrupación parlamentaria, Waldemar Cerrón, ya había adelantado que no acudirían.

“Nosotros fuimos consultados para concurrir a esa reunión”, dijo Paredes, y agregó: “Yo puedo hablar por mí en el sentido de que yo mañana me estoy trasladando a Piura porque el martes desarrollamos una sesión ordinaria descentralizada da la Comisión de Educación, Juventud y Deporte que ya estuvo planificada con antelación. Entonces, es imposible que yo pueda participar en esa reunión y eso lo transmití”.

Paredes niega un desaire a Vásquez

El legislador oficialista también negó que sea un desaire el hecho de que sus colegas de bancada no vayan a asistir este lunes 18 al encuentro con la primera ministra, Mirtha Vásquez.

“Otros congresistas también tienen ya compromisos pactados. Algunos, casi siempre cuando es semana de representación, se quedan uno o dos días más porque no terminan de hacer las tareas que uno organiza (…). Debió haber primero una coordinación con los portavoces”, expresó.