Richard Rojas: Panamá no nos rechazó, nosotros retiramos la solicitud para ir a Venezuela

El hombre de confianza de Vladimir Cerrón y secretario nacional de Perú Libre, Richard Rojas, negó haber sido rechazado por Panamá como embajador . Según comentó, lo que ocurrió fue que el presidente Pedro Castillo priorizó la apertura del consulado en Caracas, por lo que declinaron de continuar con el proceso en Panamá.

“ Nosotros hemos hecho el retiro de la solicitud con fecha 30 de setiembre , después de que al día 19 se iniciara con la misma. Posteriormente se decidió abrir la embajada en Venezuela”, aclaró en entrevista para RPP.

Rojas explicó, además, que Panamá generalmente tarda en dar una respuesta a las propuestas de embajadores en un plazo de 30 a 40 días . De esta manera, apuntó que no considera que el “silencio” que mostró cuenta como una negación ante su pedido.

En cuanto a la razón por la que priorizaron tener una embajada de Perú en Venezuela, el militante de Perú Libre señaló que Castillo consideró que era necesario repatriar a los migrantes.

“El propósito principal es el retorno de los venezolanos a dicho país. Hoy en día hay cerca de 60.000 venezolanos inscritos para retornar a Venezuela y no los pueden hacer por la falta de embajada. Ya ahora que se está reiniciando (las funciones), creo que esa cantidad se va a disminuir en corto tiempo”, agregó.

El diplomático precisó que su designación fue solamente por decisión del mandatario. Este posteriormente se lo comunicó al canciller Óscar Maúrtua el 4 de octubre durante una reunión en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Silencio diplomático

Panamá no confirmó la propuesta de tener a Rojas como embajador en su país durante los 30 días que tenía como plazo. Según el internacionalista Ramiro Escobar, cuando esto ocurre se entiende como una señal de no aceptación.

“No habrá ningún comunicado en el que digan: ‘Rechazamos a tal personal’, no va a haber eso”, manifestó. Añadió que un “silencio diplomático” no suele producirse con frecuencia y cuando esto sucede “podría haber algún tipo de distancia con el personaje designado” o el sujeto no cuenta con “las suficientes credenciales”. Sin embargo, esto no se especifica en ningún comunicado o documento que emita el país. “No hay nada, simplemente silencio administrativo”, reiteró.