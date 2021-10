Montoya: Renovación Popular todavía no aprueba reunión con Mirtha Vásquez

El congresista y vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, manifestó que la reunión con la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez, todavía no ha sido aprobada internamente por su bancada. “Nos ha invitado para el día miércoles a las 5.00 p. m. y (si aceptamos o no) lo vamos a conversar el lunes (18 de octubre) con la bancada ”, declaró a Canal N.

Según explicó el legislador, ellos han recibido la invitación y mostraron la fecha tentativa en la que se encuentran disponibles para llevar a cabo el diálogo. No obstante, agregó que el partido debe tomar una decisión previo acuerdo general.

“Ese día (miércoles) tenemos disponibilidad para reunirnos, pero si la bancada aprueba la reunión”, precisó.

Con respecto a la posibilidad de otorgar la cuestión de confianza al gabinete Vásquez, Montoya indicó que el mismo día de la reunión con su bancada asumirán una postura. Detalló que todo dependerá de la “conducta política” que tenga el Ejecutivo hasta la fecha.

“Tenemos un ministro (del Interior) que tiene un prontuario que todos debemos exigir, luego un ministro (de Educación) cercano al Movadef, muy peligroso”, refirió.

Reunión de bancada abordará la designación del nuevo embajador de Venezuela

El lunes 18 de octubre, Renovación Popular también discutirá el nuevo nombramiento del embajador de Perú en Venezuela, Richard Rojas. Montoya cuestionó este hecho y habló sobre una posible solicitud de explicaciones al canciller, Óscar Maúrtua, por permitir la designación.

“En lo particular no estoy de acuerdo con ese restablecimiento, no ha variado para nada la situación política en Venezuela como para que haya un cambio en la política exterior del país. Es un asunto muy serio, bueno la política exterior la maneja el presidente a través de la Cancillería, pero no han debido hacerlo”, sentenció.