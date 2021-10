Ana Neyra: “Se podría estar dando eventualmente una ruptura de la propia bancada oficialista”

¿El cambio de gabinete y la posición de Cerrón muestra que el presidente Castillo realmente rompió con él, o están jugando al policía bueno y malo, como dicen algunos analistas?

Me parece que la elección de la nueva presidenta del Consejo de Ministros está generando un giro, por lo menos del liderazgo del gabinete hacia un ala, no diría moderada, pero por lo menos no de izquierda radical. No veo algún intento de engaño como algunos están diciendo.

Me parece que se ha dado un giro. Es cierto que muchos ministros se mantienen en su cargo, y hay un par de nombramientos que se podrían discutir, pero sí me parece una apuesta del presidente hacia otra forma de gobernar, a la que en su momento proponía el señor Bellido, respaldado por el señor Cerrón, y más con el comunicado de la bancada señalando que no van a dar el voto de confianza.

Hay que ver cuántos votos de la bancada oficialista perderán, porque algunos han salido a anunciar que sí van a votar a favor de la confianza. Habrá que ver si eso genera la partición de la bancada y no solo de la relación Ejecutivo-Legislativo.

¿Cuánto debilita al Ejecutivo el anuncio de Vladimir Cerrón en el sentido de que la bancada oficialista no le dará la confianza al gabinete?

Lo que debe quedar claro es que son instancias de decisión distintas: el Gobierno, la bancada y el partido . En este caso el partido ha hecho un anuncio por la bancada, y parece que algunos congresistas no van a aceptar. Lo que tendría que hacer el Gobierno es tratar de conversar con su bancada, como lo hará con otras, para conseguir algunos votos que puedan darle la confianza obligatoria que tendrá que pedir el gabinete dentro de los 30 primeros días de gestión.

El vocero de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, acaba de respaldar el pronunciamiento de su partido.

Pero otros congresistas no, como la legisladora Ugarte, y otros han dicho que no lo van a acatar y sí darán la confianza.

Ugarte. Ratifica voto de respaldo a Mirtha Vásquez. Foto: difusión

La decisión se tomó en una asamblea partidaria e incluso calificaron de caviar a militantes como Betssy Chávez y Dina Boluarte, y han anunciado expulsiones y recomposición del grupo parlamentario. Pese a ello, algunos han señalado que darán el voto de investidura. ¿Se dividirá la bancada?

Se podría estar dando eventualmente una ruptura de la propia bancada oficialista. Ya se había dicho que había varias facciones, pero ahora parece más evidente. Más cuando anuncian que van a sancionar a dos ministras, lo que podría generar también un quiebre, pues probablemente un ala estará de acuerdo con la sanción y habrá que ver si la otra también, lo que marcará una separación más evidente y tal vez de manera formal de la bancada.

Eso habrá que verse en los próximos días, pero con el anuncio del partido parece que se está marcando un punto de quiebre.

¿Qué va a pasar con el presidente sin el respaldo de toda su bancada y con una mayoría de oposición recalcitrante?

Lo más inminente, y en lo que todos están pensando es la posibilidad de la vacancia. El presidente debe tener por lo menos 44 votos para que eso no proceda, de los que tenía seguros 37 de su bancada y el resto era fácil “conseguirlos” con partidos más de centro, como el Partido Morado y Somos Perú ,y eventualmente con Alianza para el Progreso o Acción Popular.

Pero cuando no queda claro cuántos votos tiene tu bancada, te puede poner en una posición un poquito más vulnerable, sobre todo si hay una fuerza opositora que se une para vacarte. Aunque es un peligro más a largo plazo porque conseguir 87 votos tampoco es tan fácil. No lo han logrado cuando se han querido poner de acuerdo sobre temas contra el Gobierno, como expulsar a Evo Morales.

Lo que sí es más inminente es la investidura al gabinete. Podrían no conseguir los votos requeridos para la investidura, con lo cual la presidenta del Consejo de Ministros tendrá que hacer un trabajo político para conseguirlos. Hay que recordar que el gabinete Bellido, que parecía tener menos probabilidades de conseguir la investidura, lo logró. Y esto porque probablemente el Congreso tiene miedo de ponerse en el supuesto de la disolución .

Los cuestionamientos al anterior gabinete, sobre todo al señor Bellido, no parecen existir ahora, salvo por un par de excepciones que parecería se pueden a subsanar antes de que se presenten.

¿Y cambiarlos?

El Gobierno podría tomar esa decisión. El caso tal vez más evidente es el del ministro del Interior, e incluso la presidenta del Consejo de Ministros ha dicho que lo está evaluando.

El Ejecutivo presentará un proyecto de reforma constitucional sobre los alcances de la vacancia por incapacidad moral y física, así como la cuestión de confianza. Con la mayoría opositora de este Congreso y lo que han legislado hasta ahora, ¿se puede esperar que lo vean?

Lo más probable es que primero aprueben por insistencia la ley sobre la cuestión de confianza. Habrá que ver si luego debaten ese tema. Incluso la Comisión de Constitución no tendría una configuración para que eso sea posible, pues el señor Waldemar Cerrón la integra, y si la bancada deja de apoyar al Gobierno, no creo que trate de lograr los votos a favor para tratar ese tema.

Hay que pensar también que sería una reforma constitucional, que requiere más votos y más tiempo. Me parece que las posibilidades de éxito son bajas.

Este Congreso tiene la sartén por el mango. ¿Cómo promover el equilibrio?

Muchas veces, lo que ha movido al Congreso ha sido la opinión pública, movilizada como la ley pulpín, pero es cierto que tiene la sartén por el mango y hay pocas herramientas para hacer algo al respecto.