RMP: “Has pasado a la oposición, Vladimir Cerrón, y por acto propio”

Vladimir Cerrón, sentenciado exgobernador de Junín, dio a conocer que, según la Asamblea Nacional Extraordinaria del Partido Político Nacional Perú Libre, no dará el voto de confianza al gabinete de Mirtha Vásquez.

Rosa María Palacios recordó que la razón de Cerrón Rojas para no otorgar la investidura al reemplazo de Guido Bellido es porque es un “gabinete caviar”

En respuesta, el presidente de la República, Pedro Castillo, durante un discurso en la región San Martín, alegó que algunos piensan que “con un tuit” se puede cambiar al país. “Acá no hay que ‘métete al centro, a la derecha’, acá manda el pueblo”, agregó el mandatario.

PUEDES VER: Vladimir Cerrón impulsa la división entre Pedro Castillo y Perú Libre

“Tiene un aire, cuando está en plaza, a Humala con Alan García, le va bien en la plaza. Parece que efectivamente ya se molestó”, analizó RMP.

En la misma línea, la primera ministra, Mirtha Vásquez, lamentó que “dentro de los partidos políticos a veces no prime la sensatez”. Además, invocó a las agrupaciones a reflexionar sobre el tema.

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, también se sumó a Vásquez Chuquilín y aseguró que aunque puedan existir diferencias, no comparte la postura opositora de Cerrón Rojas.

“Muy educadamente los mandó a volar. (...) ¿Qué acto de mayor colisión puede haber en política que no dar la confianza a un gabinete? ¿Qué más espera el señor Cevallos? Ese comunicado (el de Cerón) no tiene ni pies ni cabeza porque dice que no le van a dar la confianza a Mirtha Vásquez de ninguna manera. El señor Cerrón ha perdido poder y está con un pie en la cárcel”, explicó Palacios.

¿Cómo queda Perú Libre?

Pese al comunicado publicado en la cuenta de Twitter de Vladimir Cerrón, mediante la misma red social el fundador de Perú Libre aclaró que el partido del lápiz “no ha pasado a la oposición”, se mantiene al lado del pueblo y está en contra de las “ONG norteamericanas que han capturado el gabinete”.

“¿Cómo vas a estar del lado del Gobierno y del pueblo si has dicho que vas a censurar al gabinete? Has pasado a la oposición, Vladimir Cerrón, y por acto propio, vas a expulsar miembros del partido, de la bancada, vas a dividir la bancada”, criticó.

Según pronunciamientos de algunos congresistas, RMP advirtió que Renovación Popular, Fuerza Popular y Avanza País podrían unirse a Cerrón Rojas y votar en contra de la confianza, como ha dejado entrever un tuit de la parlamentaria Patricia Chirinos, donde recrimina la posición de Castillo Terrones y el partido de Perú Libre.

“Se une a Cerrón. Renovación, Avanza País y Fuerza Popular pueden terminar votando al igual que Cerrón y prueba que los extremos siempre se unen. No han entendido la oportunidad que tienen, no van a saber jugarle a Cerrón y han entendido que tienen que ser más oposición que Cerrón”, indicó.

Para la letrada, es poco probable que el Congreso de la República no otorgue el voto de confianza al gabinete de Mirtha Vásquez, ya que eso los acercaría a una disolución.

“Cerrón quiere gobernar el Perú sin ser presidente y Castillo desertó y ha hecho los cambios que ha querido hacer. Si Acción Popular y APP no traicionan su palabra, es probable que la señora Mirtha Vásquez no tenga problema para obtener el voto de confianza”, comentó.