Secretario regional de Perú Libre anuncia que sancionarán a Dina Boluarte y Betssy Chávez

El secretario regional de Perú Libre, Jorge Spelucin, siguiendo la línea del comunicado que difundió Vladimir Cerrón, señaló que el partido del lápiz sancionará a las ministras Dina Boluarte (Desarrollo e Inclusión Social) y Betssy Chávez (Trabajo y Promoción del Empleo), quienes también son militantes perulibristas. Indicó que las invitarán a que se retiren de la agrupación política.

“Habrá una sanción sobre Dina Boluarte, sobre Betssy Chávez. Y definitivamente los (congresistas) que no se acojan al pronunciamiento están alejándose tácitamente del partido y no tendrían razón de que permanezcan en nuestras filas”, declaró Spelucin en diálogo con ATV. “Van a ser sancionados. Se los va a invitar al retiro” (sic), agregó.

En el pronunciamiento que difundió Cerrón Rojas, se hizo un llamado a que los parlamentarios de la bancada oficialista no otorguen el voto de confianza al gabinete presidido por Mirtha Vásquez. Además, rechazaron la designación de Boluarte y de Chávez como integrantes del Consejo de Ministros.

“Las designaciones de las ministras militantes Dina Boluarte Zegarra y Betssy Chávez Chino no nacen de una propuesta partidaria ni de bancada, sino de actos estrictamente individualistas, por lo que no nos representan. Asimismo, condenamos la filtración de la información de los asuntos internos del partido y atentados contra la unidad partidaria, siendo faltas muy graves según el estatuto, por lo que se dará a inicio al proceso disciplinario respectivo”, se puede leer en el documento.

Cuestiona a Mirtha Vásquez

Por otro lado, Jorge Spelucin criticó a la primera ministra, Mirtha Vásquez, al decir que ella forma parte de la “izquierda que la derecha necesita”. “Es la izquierda que permite todo, que no quiere cambiar el modelo económico, que no quiere cambiar el pacto social totalmente abusivo constituido en la Constitución del 93, que no quiere cambiar el rostro del país. Esa es la izquierda que dice sí al modelo económico”, declaró el dirigente.

“Cuando nosotros cuestionamos este gabinete y decimos que no representa al pueblo es porque estamos seguros de lo que decimos. (…) Cuando hablo del pueblo, hablo de ese pueblo que no tiene agua, luz, escuela, salud, caminos, carreteras ni esperanza de vida”, concluyó.