Guillermo Bermejo sobre comunicado de PL: “Voy a dar mi voto de confianza al gabinete”

Con información de Joel Robles / URPI-LR

El congresista Guillermo Bermejo aseguró este viernes 15 de septiembre que dará su voto de confianza al gabinete presidido por Mirtha Vásquez pese a la oposición de parte de la bancada de Perú Libre y Vladimir Cerrón, quienes el último jueves comunicaron que no le brindarían la investidura a la primera ministra.

“ Yo voy a dar mi voto de confianza. Mi posición sigue siendo la misma. Yo apoyo al presidente, estoy a favor del gabinete y estoy por la unidad de la bancada ”, indicó Bermejo durante su visita de representación en Huaycán.

De esta manera, descartó una ruptura al interior de la bancada pese a los cuestionamientos y el rechazo público de Vladimir Cerrón, quien los calificó de caviares. “ No coincido con ese pensamiento. Todos saben de mi amistad y respeto hacia Vladimir Cerrón, yo he defendido al premier Guido Bellido, pero en esta opinión no estoy de acuerdo ”, dijo.

PUEDES VER: Jaime Quito pide sanción para Betssy Chávez y Dina Boluarte en Perú Libre

En ese sentido, precisó que se encuentra a la espera de que el grupo parlamentario tenga la madurez de mantenerse unida. Explicó que son cinco años de Gobierno, y solo son han transcurrido dos meses.

“ Tengo la esperanza que los ánimos se calmen y confío en la madurez de los 37 congresistas de Perú Libre (….) La política no se personaliza, hay que entender que es un proceso, y que son cinco años donde se va a tener que echar mano de gente del partido y que no es del partido todo por el bien del Perú”, agregó.

No hubo consensos en el comunicado

El último jueves 14 de octubre, el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, hizo público un comunicado de la bancada en el que se menciona que la agrupación no le dará el voto de confianza al nuevo gabinete ministerial presidido por Vásquez. Al respecto, Bermejo apuntó que no tenía conocimiento de la misiva.

“Yo entiendo la carta de Perú Libre, como que es una reunión de los comités ejecutivos regionales, no me consta la presencia de congresistas en esa reunión. Creo que lo correcto era que esa carta se entregue a los congresistas para evaluarla punto por punto”, finalizó.