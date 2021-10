Alva a Perú Libre: “Espero que arreglen sus problemas por el bien del país”

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, afirmó que espera que el partido político Perú Libre arregle sus problemas internos. De acuerdo con la parlamentaria, ser la bancada oficialista y mostrar divisiones no beneficia al país. Aclaró que no pretende inmiscuirse en asuntos que no le competen; sin embargo, precisó que lo mejor es buscar la unidad.

“Respeto a todos los partidos y esos son temas internos que cada uno debe solucionar. No me meto en otros partidos que no son el mío, pero por el bien del país creo que todos quieren ver un partido unido”, dijo en declaraciones para TV Perú.

Alva agregó que es aceptable que dentro de un grupo político haya discrepancias y diferentes puntos de vista. No obstante, exhortó a Perú Libre a reflexionar “por el bien del país”.

“En general, la gente tiene distintas opiniones, siempre habrá distintas vertientes, es un tema que ellos tienen que solucionar. Pero evidentemente, al ser el partido del Gobierno, la gente quiere verlos unidos , y espero que arreglen sus problemas por el bien del país”, señaló.

Presidenta del Congreso se reunirá con Mirtha Vásquez

María del Carmen Alva confirmó también su cita con la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, para este lunes 18 de octubre. Ambas se encontrarán a las 3.00 p. m. para conversar sobre la propuesta de Vásquez acerca de la ley —que aún falta finiquitar— para realizar cambios en las figuras de vacancia presidencial y cuestión de confianza.