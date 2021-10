Richard Rojas será embajador en Venezuela tras no ser aceptado en Panamá

Richard Fredy Rojas García, ex jefe de prensa de Pedro Castillo y hombre de confianza de Vladimir Cerrón, había sido designado como embajador en Panamá, pero fue rechazado por el país centroamericano luego de un silencio diplomático. Entonces, lo propusieron como embajador a Venezuela, cuyo Gobierno decidió aceptar el nombramiento.

“En la fecha, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha otorgado el beneplácito de estilo para el señor Richard Fredy Rojas García como nuevo embajador del Perú”, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

Asimismo, la Cancillería añadió que el “Gobierno de la República del Perú ha extendido el beneplácito correspondiente al embajador Alexander Gabriel Yánez Deleuze como nuevo embajador de Venezuela”.

PUEDES VER: Vladimir Cerrón impulsa la división entre Pedro Castillo y Perú Libre

El 23 de setiembre se conoció que Richard Rojas García fue incluido en la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público por lavado de activos y presunto financiamiento ilegal de Perú Libre.

Tuit de la Cancillería sobre designación de Rojas. Foto: Twitter

¿Qué pasó con Rojas en Panamá?

El ex jefe de prensa de Pedro Castillo había sido propuesto como embajador de Perú en Panamá. No obstante, el país caribeño no dio su beneplácito durante los 30 días que tenía como plazo, por lo que se produjo un silencio diplomático. Así, se negó la designación de Rojas y la Cancillería estuvo obligada a nombrar a otra persona para que se encargue de la Embajada peruana en dicho país.

En diálogo con La República, el internacionalista Ramiro Escobar indicó que, una vez que un presidente designa a un embajador y vence el plazo de evaluación que tiene cada nación, se debe otorgar un “plácet”, que es una declaración de un país donde da su aprobación a un Gobierno para ejercer en su territorio la representación diplomática a través de la persona designada.

Además, detalló que, en caso de no emitirse, se entiende como una señal de no aceptación. “No habrá ningún comunicado en el que digan: ‘Rechazamos a tal personal’, no va a haber eso” , manifestó.

Añadió que un “silencio diplomático” no suele producirse con frecuencia y cuando esto sucede “podría haber algún tipo de distancia con el personaje designado” o el sujeto no cuenta con “las suficientes credenciales”. Sin embargo, esto no se especifica en ningún comunicado o documento que emita el país. “No hay nada, simplemente silencio administrativo”, reiteró. Esto fue lo que ocurrió con Richard Rojas.